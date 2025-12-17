Kushner drar sig ur lyxbygge på Nato-bombad mark

Beskedet kommer efter att en åklagare på måndagen lämnat in ett åtal mot höga serbiska tjänstemän om att kulturminnesskyddet för området tagits bort för att bana väg för bygget.

Platsen ingår i det så kallade generalstabskvarter som skadades svårt under Natos 78 dagar långa bombningar år 1999. Human Rights Watch har uppskattat att omkring 500 civila dödades, och insatsen genomfördes utan mandat från FN:s säkerhetsråd.

Serbiens regering godkände i fjol ett långtidsarrende med det Kushnerkopplade Affinity Global Development för att utveckla platsen till en anläggning med bland annat hotell, bostäder, kontor och butiker. Projektet har mött ett långvarigt motstånd i opinionen.

En talesperson för Affinity Partners uppger för New York Times att bolaget kliver av eftersom man inte vill att projektet ska fördjupa motsättningar och att beslutet tas av respekt för Serbien och Belgrad.

Enligt Reuters har åklagaren för organiserad brottslighet åtalat kulturminister Nikola Selakovic, en tjänsteman på departementet och chefen för Republikens institut för skydd av kulturminnen. De misstänks för maktmissbruk och förfalskning kopplat till beslutet att lyfta platsens skyddsstatus. Selakovic förnekar brott.

Oppositionen har kritiserat projektet, medan Serbiens president Aleksandar Vucic och regeringen har försvarat det som ett sätt att modernisera huvudstaden. Vucic sade på tisdagen att Serbien enligt honom har gått miste om en exceptionell investering och lovade att ställa ansvariga till svars.