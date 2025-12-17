© Gage Skidmore/Tomislav Jagušt
Generalstabskvarteret skadades i Natos bombningar av Serbien år 1999, som dödade 500 civila. Till vänster: Jared Kushner.

Kushner drar sig ur lyxbygge på Nato-bombad mark

Publicerad 17 december 2025 kl 15.26

Utrikes. Jared Kushner, svärson till USA:s president Donald Trump, har dragit sig ur ett planerat lyxhotellprojekt i Belgrad som var kopplat till ombyggnaden av en plats som bombades av Nato 1999.

Dela artikeln

Beskedet kommer efter att en åklagare på måndagen lämnat in ett åtal mot höga serbiska tjänstemän om att kulturminnesskyddet för området tagits bort för att bana väg för bygget.

Platsen ingår i det så kallade generalstabskvarter som skadades svårt under Natos 78 dagar långa bombningar år 1999. Human Rights Watch har uppskattat att omkring 500 civila dödades, och insatsen genomfördes utan mandat från FN:s säkerhetsråd.

Serbiens regering godkände i fjol ett långtidsarrende med det Kushnerkopplade Affinity Global Development för att utveckla platsen till en anläggning med bland annat hotell, bostäder, kontor och butiker. Projektet har mött ett långvarigt motstånd i opinionen.

En talesperson för Affinity Partners uppger för New York Times att bolaget kliver av eftersom man inte vill att projektet ska fördjupa motsättningar och att beslutet tas av respekt för Serbien och Belgrad.

Enligt Reuters har åklagaren för organiserad brottslighet åtalat kulturminister Nikola Selakovic, en tjänsteman på departementet och chefen för Republikens institut för skydd av kulturminnen. De misstänks för maktmissbruk och förfalskning kopplat till beslutet att lyfta platsens skyddsstatus. Selakovic förnekar brott.

Oppositionen har kritiserat projektet, medan Serbiens president Aleksandar Vucic och regeringen har försvarat det som ett sätt att modernisera huvudstaden. Vucic sade på tisdagen att Serbien enligt honom har gått miste om en exceptionell investering och lovade att ställa ansvariga till svars.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Hemtjänstman våldtog 100-åring – slipper utvisning

Domaren Mohamed: "Vore oproportionerligt." Tingsrätten vägrar utvisa Shakir Mahmoud Shakir, 38, efter dådet i Stockholm.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.