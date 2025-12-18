Kristersson mötte Meya – lovade "tuffaste lagstiftningen i Norden för utvisningar"

Meya Åberg var 16 år när hon i september förra året överfölls och våldtogs i en gångtunnel på väg hem från jobbet.

Den eritreanske gärningsmannen Yazied Mohamed slapp utvisning med hänvisning till att våldtäkten inte pågått tillräckligt länge – något som väckte en internationell storm efter att Fria Tider publicerat uppgiften.

I ett inlägg på X beskriver Forssell nu domen som ett exempel på hur gärningsmannens anknytning till Sverige vägs tyngre än brottsoffrets rätt till upprättelse.

"Jag är så vansinnigt trött på usla bortförklaringar. Och jag är frustrerad, som minister men också som pappa, över en lagstiftning som återkommande gynnar gärningsmännen på bekostnad av brottsoffren."

Forssell skriver att han för några veckor sedan reste till Skellefteå för att träffa Meya och hennes pappa Johan, och att han under onsdagen tog emot Meya och hennes familj på Rosenbad för ett samtal med statsministern.

"Snart går jag till riksdagen med vad som kommer att bli den tuffaste lagstiftningen i Norden för brottsutvisningar", lovar Forssell.

Enligt ministern vill regeringen också driva på för förändringar av internationella konventioner. Han berömmer också Meya för hennes mod att tala ut om övergreppet hon utsattes för.

"Jag är djupt imponerad över Meya. Hon har valt att offentligt berätta sin historia för att fler tjejer ska våga anmäla när de utsätts för brott. Det kräver en styrka långt utöver det vanliga", skriver Johan Forssell och fortsätter:

"I Sverige ska tjejer och kvinnor kunna gå hem från jobbet eller till vänner utan att ta en omväg för att man känner sig otrygg."