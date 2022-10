Kanye West: "Judisk media har jävlats för länge"

Det hela började på Paris modevecka tidigare i oktober, då Kanye West bar en tröja med texten "White lives matter".

Detta ledde till att stora judiska organisationer anklagade West för att vara antisemit. Han i sin tur lovade på Twitter att starta krig mot "judar".

I en ny intervju med "Drink Champs" går Kanye West till upprepade attacker mot folkslaget.

– Man vänjer sig vid att bli lurad av judiska medier. Men jag säger att nu har ni retat björnen alldeles för jävla länge, säger han.

“You just get used to getting screwed by the Jewish media. And I’m saying y’all done poked the bear too fucking long.” pic.twitter.com/zcvpZ01jDE

— LA Nationalist (@la_nationalist) October 16, 2022