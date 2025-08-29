Knivhuggna amerikanska modellen: "Jag vet att européer inte beter sig så"

Det var i helgen som John Rudat ingrep när en kvinna trakasserades på spårvagnen. Då attackerades han med kniv av en 21-årig syrier, känd sedan tidigare av polisen för rån och misshandel.

– Plötsligt hörde jag klicket från en kniv – och innan jag visste ordet av hade han skurit mig över näsan. Den här killen ville inte slåss. Han ville döda mig, säger Rudat till tyska Bild.

Han berättar också att många tyskar hört av sig och delat med sig av sin rädsla för våldet.

– Det tyska folket skulle verkligen uppskatta att kunna känna sig trygga i sin egen kollektivtrafik, och jag hoppas att Tyskland och regeringen och folket i Tyskland driver på för just det. Mer politik för ökad trygghet, säger han i en videointervju med brittiska GB News.

Den 21-årige amerikanen tycker att tyskarna borde titta på president Donald Trumps planer på massdeportationer.

– Jag tror att det tyska folket verkligen skulle uppskatta sådana åtgärder.

John Rudat säger att knivattacken på spårvagnen kom som en chock.

– Det kom definitivt som en stor överraskning. Jag hade aldrig förväntat mig att jag när jag klev på spårvagnen skulle behöva hamna i en knivuppgörelse med någon. Jag vet att folk inte beter sig så här – eller åtminstone inte européer. Men sedan dess har jag fått uppleva på egen hand att det här problemet bara blir värre, säger han.