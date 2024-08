Kravet på Trump: "Ingen invandring, inga krig"

De senaste veckorna har allt fler tidigare Trump-lojalister börjat rikta öppen kritik mot expresidentens valkampanj.

Donald Trump ser just nu ut att förlora valet mot Kamala Harris – och hans kampanj kritiseras för att vara tandlös. De populistiska budskap som Trump förde fram 2016 har försvunnit, och om han vinner valet ser det ut som om hans administration kommer att bestå av idel etablissemangspolitiker.

När det gäller invandringen har Donald Trump nyligen, efter ett möte med rika donatorer i Silicon Valley, till och med föreslagit att den ska öka kraftigt genom att man ger alla studenter som tar examen från ett lärosäte i USA automatiskt permanent uppehållstillstånd. Hans hökaktiga retorik mot Iran, kombinerat med den donation på motsvarande en miljard kronor han tagit emot från casinoänkan Sheldon Adelson, väcker också oro för att Trump har för avsikt starta ett nytt storkrig i Mellanöstern för Israels skull.

Nick Fuentes, som varit en synnerligen lojal Trump-anhängare ända sedan tonåren, är en av dem som nu fått nog och börjat att öppet kritisera sin idol. Han leder en kraftigt växande rörelse som framför allt består av unga katolska män som kallar sig "groypers" och är kritiska mot krig och invandring.

Tidigt på onsdagen svensk tid förklarade Nick Fuentes, som beskrivits som ett "politiskt underbarn", "officiellt krig" mot Trumpkampanjen i en video på Rumble. Han är dock noga med att poängtera att "kriget" inte är riktat mot Donald Trump själv utan mot kampanjen som omger honom. Det handlar om att "frigöra" Trump, enligt Fuentes.

Hans krav är dessa: Trump måste lova att stoppa invandringen – både den illegala och den legala – och lova att inte starta nya krig. Dessutom kräver Fuentes att kampanjchefen Chris LaCivita – som tidigare var en aggressiv motståndare till Trump och ville att han skulle avsättas som president – ska få sparken.

Det nya "groyperkriget" ska genomföras enligt en plan som Nick Fuentes lägger fram i sin video. Han kommer att ge instruktioner till sina anhängare via nätet men även säga åt dem att fysiskt besöka avgörande delstater.

Varje måndag fram till valet kommer Fuentes att sammanfatta hur Trumpkampanjen agerat den föregående veckan och anpassa sina instruktioner efter detta.

– Beroende på hur det utvecklas i dessa frågor kan vi vidta olika åtgärder i syfte att eskalera eller deskalera vår kampanj, säger han.

Nick Fuentes smygstartade sin kampanj under Donald Trumps samtal med Elon Musk under natten till tisdagen. Då lyckades han mobilisera tiotusentals användare på X och Truth Social att sprida budskap som "NO MORE IMMIGRATION", "NO WAR WITH IRAN", "NO FOREIGN MONEY" och "ISRAEL FIRST ADELSON" – budskap som på detta sätt hamnade högst upp på listan över trender på dessa sociala medieplattformar medan samtalet pågick.

Groyper War 2 pic.twitter.com/PdvXCanAdj — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) August 13, 2024

I ett nästa steg instruerar han sina anhängare att överösa ledarna för Trumps kampanjorganisation med mejl som kräver att Trump ska stoppa invandringen och inte starta krig med Iran. I morgon får anhängarna ett nytt uppdrag.

Därefter planerar Nick Fuentes – om saker och ting inte förbättras – att skicka sina anhängare till de avgörande delstaterna, först ut Michigan, för att förklara för väljarna där att de inte ska rösta på Donald Trump.

– Vi kan vara era bästa vänner eller era värsta fiender, säger Fuentes, som konstaterar att Trumpkampanjen inte skulle "förlora en enda röst" om Trump gick ut och lovade att stoppa invandringen och inte starta krig.