Erica Grönesjö Kiesbye (V) och hennes kontroversiella inlägg.

Noll åtgärder mot V-kvinna som skrev: "Skär av pungkulorna på män som röstar höger"

Publicerad 30 januari 2026 kl 07.38

Inrikes. Ett Facebookinlägg från en Vänsterpartist i Tranemo har väckt starka reaktioner lokalt. Erica Grönesjö Kiesbye (V) uppmanade sina följare att skära av testiklarna "på män som röstar höger". Hon får dock sitta kvar – och Vänsterpartiet vidtar inga åtgärder mot henne.

En kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Tranemo kommun har hamnat i blåsväder efter ett uppmärksammat inlägg på Facebook.

I en kommentar till ett inlägg från Svenska kyrkan om Förintelsens minnesdag skrev V-kvinnan att hon inte uppmuntrade till våld – men tillade: "har du chansen så skär av pungkulorna på män som röstar höger".

Inlägget, som först uppmärksammades av P4 Sjuhärad, togs senare bort. Innan dess hade dock innehållet sparats via skärmdump och börjat spridas.

Politikern, Erica Grönesjö Kiesbye, har i efterhand bett om ursäkt och beskrivit inlägget som ogenomtänkt.

– Jag kan inte försvara det för det var jättedumt gjort. Det var helt tanklöst gjort, sa hon till P4 Sjuhärad.

Hon har också förklarat att formuleringen inte var avsedd som en faktisk uppmaning till våld.

– Det var inte min tanke att man kirurgiskt skulle ta bort pungkulorna på dem.

Reaktionerna lokalt har varit starka. Moderaternas ordförande i Tranemo, Jörgen Hansson, anser att uttalandet passerat anständighetens gräns.

Händelsen är inte den första där politikern väckt uppmärksamhet. Under 2024 polisanmäldes hon efter att i kommunfullmäktige ha kallat Moderaterna för nazister och rasister.

Trots det aktuella inlägget kommer hon att behålla sina politiska uppdrag. Vänsterpartiets distriktsordförande i Sjuhärad, Marjan Garmroudi, uppger att åtgärder inte anses nödvändiga eftersom inlägget raderats och en ursäkt framförts.

– Förtroende bygger på ansvarstagande, och i det här fallet har personen tagit ansvar.

