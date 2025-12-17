© Sociala medier
Flera företrdare för Sannfinländarna lade upp selfies där de gjorde kinesögon – för att visa stöd för Miss Finland.

Finlands statsminister ber om ursäkt till asiater

Publicerad 17 december 2025 kl 12.14

Utrikes. Finlands statsminister Petteri Orpo har låtit publicera en ursäkt på japanska, kinesiska och koreanska efter att riksdagsledamöter från Sannfinländarna spridit bilder där gör kinesögon. Bilderna har blivit föremål för offentlig diskussion i Japan, Kina och Sydkorea.



De sannfinländska politikerna lade upp bilderna på sig själva för att visa sitt stöd för årets Fröken Finland, Sarah Dzafce, som blev av med sin titel efter att ha poserat på en bild där hon drar ut ögonen så hon ser ut som en kines.

Orpos kansli uppger att statsministern på eget initiativ ville bemöta kritiken sedan bilderna fått stor spridning och diskuterats i de berörda länderna.

Uttalandet har lagts ut via Finlands ambassaders sociala medier, bland annat på ambassaden i Tokios officiella konto på X, rapporterar Helsingin Sanomat.

I texten tar Orpo avstånd från inläggen och säger att han framför en uppriktig ursäkt för enskilda riksdagsledamöters kränkande inlägg i sociala medier. Han betonar också att "rasism och diskriminering" inte hör hemma i det finländska samhället. I uttalandet sägs vidare att gruppledarna för regeringspartiernas riksdagsgrupper tillsammans fördömer beteendet.

De aktuella bilderna publicerades av riksdagsledamöterna Juho Eerola och Kaisa Garedew. Eerola har bett om ursäkt för publiceringen. Garedew sade däremot till Iltalehti på onsdagen att hon inte förstår vad hon skulle be om ursäkt för.

Sannfinländarnas riksdagsgrupp ska enligt Helsingin Sanomat behandla ärendet på torsdagen. Enligt den sanktionsmodell som regeringen enades om i höstas ska riksdagsledamöter som bryter mot regeringens gemensamma regler få en bestraffning av sin egen riksdagsgrupp.

Det är ännu oklart om Sannfinländarna tänker bestraffa Eerola och Garedew. Orpo sade i höstas att om regelbrott inte leder till straff blir regeringen handlingsförlamad.

