Finlands statsminister ber om ursäkt till asiater

De sannfinländska politikerna lade upp bilderna på sig själva för att visa sitt stöd för årets Fröken Finland, Sarah Dzafce, som blev av med sin titel efter att ha poserat på en bild där hon drar ut ögonen så hon ser ut som en kines.

Orpos kansli uppger att statsministern på eget initiativ ville bemöta kritiken sedan bilderna fått stor spridning och diskuterats i de berörda länderna.

Uttalandet har lagts ut via Finlands ambassaders sociala medier, bland annat på ambassaden i Tokios officiella konto på X, rapporterar Helsingin Sanomat.

Miss Finland mister sin krona – efter att ha gjort så här: https://t.co/SFq8pb95et — Fria Tider (@friatider) December 11, 2025

I texten tar Orpo avstånd från inläggen och säger att han framför en uppriktig ursäkt för enskilda riksdagsledamöters kränkande inlägg i sociala medier. Han betonar också att "rasism och diskriminering" inte hör hemma i det finländska samhället. I uttalandet sägs vidare att gruppledarna för regeringspartiernas riksdagsgrupper tillsammans fördömer beteendet.

De aktuella bilderna publicerades av riksdagsledamöterna Juho Eerola och Kaisa Garedew. Eerola har bett om ursäkt för publiceringen. Garedew sade däremot till Iltalehti på onsdagen att hon inte förstår vad hon skulle be om ursäkt för.

Sannfinländarnas riksdagsgrupp ska enligt Helsingin Sanomat behandla ärendet på torsdagen. Enligt den sanktionsmodell som regeringen enades om i höstas ska riksdagsledamöter som bryter mot regeringens gemensamma regler få en bestraffning av sin egen riksdagsgrupp.

Det är ännu oklart om Sannfinländarna tänker bestraffa Eerola och Garedew. Orpo sade i höstas att om regelbrott inte leder till straff blir regeringen handlingsförlamad.