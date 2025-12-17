© FT BILD/ARKIV
 

SD ökar kraftigt: "Vill ha slut på gängkriminaliteten"

Publicerad 17 december 2025 kl 10.34

Inrikes. Sverigedemokraterna går fram rejält i TV4/Novus väljarbarometer för december, samtidigt som Socialdemokraterna tappar.

Dela artikeln

SD ökar med 2,7 procentenheter i mätningen. Enligt TV4/Novus sker uppgången främst på bekostnad av Socialdemokraterna.

– Den största förändringen är att Sverigedemokraterna ökar kraftigt. Vi har en statistiskt säkerställd uppgång på dem. Vi ser också att Moderaterna går ner lite. Men deras väljare går inte till SD, utan de går till soffan, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus, till TV4 Nyheterna.

S är fortsatt största parti med 34,1 procent, följt av SD på 23,7 procent. Moderaterna tappar 1,8 procentenheter och enligt mätningen går de väljarna alltså inte över till SD, utan avstår från att rösta.

SD:s lyft kopplas till partiets profil i kriminalpolitiken. Justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) pekar ut frågan som avgörande när väljare väljer mellan partierna.

Vinge säger till TV4 att ökningen för hans parti förmodligen beror på att Socialdemokraterna anses veka när det kommer till kriminalpolitiken.

– Man är inte beredd att faktiskt krossa gängen på det sätt som vi är. Därför kommer väljarna i hög utsträckning att vilja ha en fortsatt Tidö-majoritet. Man vill ha det här slutet på gängkriminaliteten och det är bara Sverigedemokraterna som kan leverera det, säger Henrik Vinge.

Bland de mindre partierna tappar Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet något, medan Liberalerna och Kristdemokraterna går svagt framåt.

Det rödgröna blocket är fortsatt större än Tidöpartierna, men marginalen minskar. M+L+KD+SD samlar 47,6 procent, medan S+V+MP+C får 50,3 procent. Andelen osäkra väljare ligger på 3,5 procent.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Walla, vi kastade in": Tonårsflickor placerade ut handgranater

Styrdes av "SuperMario" – den yngsta bara 14 år. Ska ha fått 45.000 kronor av Foxtrot för uppdragen.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.