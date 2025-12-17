SD ökar kraftigt: "Vill ha slut på gängkriminaliteten"

SD ökar med 2,7 procentenheter i mätningen. Enligt TV4/Novus sker uppgången främst på bekostnad av Socialdemokraterna.

– Den största förändringen är att Sverigedemokraterna ökar kraftigt. Vi har en statistiskt säkerställd uppgång på dem. Vi ser också att Moderaterna går ner lite. Men deras väljare går inte till SD, utan de går till soffan, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus, till TV4 Nyheterna.

S är fortsatt största parti med 34,1 procent, följt av SD på 23,7 procent. Moderaterna tappar 1,8 procentenheter och enligt mätningen går de väljarna alltså inte över till SD, utan avstår från att rösta.

SD:s lyft kopplas till partiets profil i kriminalpolitiken. Justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) pekar ut frågan som avgörande när väljare väljer mellan partierna.

Vinge säger till TV4 att ökningen för hans parti förmodligen beror på att Socialdemokraterna anses veka när det kommer till kriminalpolitiken.

– Man är inte beredd att faktiskt krossa gängen på det sätt som vi är. Därför kommer väljarna i hög utsträckning att vilja ha en fortsatt Tidö-majoritet. Man vill ha det här slutet på gängkriminaliteten och det är bara Sverigedemokraterna som kan leverera det, säger Henrik Vinge.

Bland de mindre partierna tappar Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet något, medan Liberalerna och Kristdemokraterna går svagt framåt.

Det rödgröna blocket är fortsatt större än Tidöpartierna, men marginalen minskar. M+L+KD+SD samlar 47,6 procent, medan S+V+MP+C får 50,3 procent. Andelen osäkra väljare ligger på 3,5 procent.