© FT BILD/ARKIV
 

M-förslag: Sänk skatten – för invandrare

Publicerad 13 september 2025 kl 14.11

Inrikes. Moderaterna föreslår att särskilda "integrationszoner" införs i utsatta områden. Där kan invånare och företagare få sänkt skatt eller arbetsgivaravgift för att fler ska komma i arbete.

Dela artikeln

Förslaget är en del av partiets nya integrationspolitik, framtagen under ledning av migrationsminister Johan Forssell (M).

– Vi måste pröva saker vi inte gjort tidigare, säger han till SvD.

Enligt Forssell finns det i dag 180 utanförskapsområden i Sverige. Han beskriver en växande risk för parallellsamhällen och att många barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet.

– Vår uppgift nu är att förhindra att utanförskapet sprider sig till nästa generation, säger han.

Integrationszonerna kan, utöver skattesänkningar, även innebära särskilda satsningar på skolor, som längre undervisningstid eller sexdagarsvecka.

Förslaget markerar en ny riktning för Moderaterna, som enligt Forssell tidigare inte nått ut i dessa områden.

– Om man inte gör detta – vad gör man då för att människor ska hamna i jobb?, säger han.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efterlyst efter att ha rånat en äldre man

Flydde på en svart cykel. Hamnade på övervakningsbilder i centrala Malmö.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.