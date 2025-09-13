M-förslag: Sänk skatten – för invandrare

Förslaget är en del av partiets nya integrationspolitik, framtagen under ledning av migrationsminister Johan Forssell (M).

– Vi måste pröva saker vi inte gjort tidigare, säger han till SvD.

Enligt Forssell finns det i dag 180 utanförskapsområden i Sverige. Han beskriver en växande risk för parallellsamhällen och att många barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet.

– Vår uppgift nu är att förhindra att utanförskapet sprider sig till nästa generation, säger han.

Integrationszonerna kan, utöver skattesänkningar, även innebära särskilda satsningar på skolor, som längre undervisningstid eller sexdagarsvecka.

Förslaget markerar en ny riktning för Moderaterna, som enligt Forssell tidigare inte nått ut i dessa områden.

– Om man inte gör detta – vad gör man då för att människor ska hamna i jobb?, säger han.