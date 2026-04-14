Meloni stoppar militärt samarbete med Israel

Premiärminister Giorgia Meloni meddelar nu att Italien pausar den automatiska förlängningen av ett försvarssamarbete med Israel.

Bakgrunden är den senaste tidens utveckling i Mellanöstern, där Italien riktat hård kritik mot Israels massbombande av civilbefolkningen i Libanon.

Flera hundra personer har dödats och tusentals skadats i terrorbombningarna, som inleddes i samband med att USA och Iran kom överens om en vapenvila och enligt kritiker har som syfte att sabotera fredsförhandlingarna.

Spänningarna ökade ytterligare efter att israelisk militär avlossat varningsskott i närheten av italienska soldater som deltar i en FN-insats i Libanon. Ett fordon ska ha skadats i samband med händelsen.

– När det finns saker vi inte håller med om agerar vi därefter, säger Giorgia Meloni enligt Reuters.

Beskedet innebär en tydlig kursändring från den italienska regeringen, som tidigare betraktats som en av Israels närmaste allierade i Europa.

Meloni har samtidigt börjat bli starkt kritisk till Donald Trump och hans krig i Mellanöstern, någon som nu lett till en brytning mellan de två världsledarna som tidigare kom mycket bra överens.

Från israeliskt håll tonas betydelsen av det italienska beskedet ner.

"Vi har inget säkerhetsavtal med Italien. Vi har ett samförståndsavtal från många år tillbaka som aldrig innehållit något av substans. Detta kommer inte att påverka Israels säkerhet", uppger landets utrikesdepartement i ett uttalande.

Samtidigt har de diplomatiska motsättningarna ökat. Båda länderna har kallat upp varandras ambassadörer för samtal efter händelserna i Libanon.