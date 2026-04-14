Italiens premiärminister Giorgia Meloni.

Meloni stoppar militärt samarbete med Israel

Publicerad 14 april 2026 kl 17.50

Utrikes. Italien fryser delar av sitt militära samarbete med Israel. Beskedet kommer efter kritik mot de israeliska terrorbombningarna av Libanon och en incident med italienska soldater.

Premiärminister Giorgia Meloni meddelar nu att Italien pausar den automatiska förlängningen av ett försvarssamarbete med Israel.

Bakgrunden är den senaste tidens utveckling i Mellanöstern, där Italien riktat hård kritik mot Israels massbombande av civilbefolkningen i Libanon.

Flera hundra personer har dödats och tusentals skadats i terrorbombningarna, som inleddes i samband med att USA och Iran kom överens om en vapenvila och enligt kritiker har som syfte att sabotera fredsförhandlingarna.

Spänningarna ökade ytterligare efter att israelisk militär avlossat varningsskott i närheten av italienska soldater som deltar i en FN-insats i Libanon. Ett fordon ska ha skadats i samband med händelsen.

– När det finns saker vi inte håller med om agerar vi därefter, säger Giorgia Meloni enligt Reuters.

Beskedet innebär en tydlig kursändring från den italienska regeringen, som tidigare betraktats som en av Israels närmaste allierade i Europa.

Meloni har samtidigt börjat bli starkt kritisk till Donald Trump och hans krig i Mellanöstern, någon som nu lett till en brytning mellan de två världsledarna som tidigare kom mycket bra överens.

Från israeliskt håll tonas betydelsen av det italienska beskedet ner.

"Vi har inget säkerhetsavtal med Italien. Vi har ett samförståndsavtal från många år tillbaka som aldrig innehållit något av substans. Detta kommer inte att påverka Israels säkerhet", uppger landets utrikesdepartement i ett uttalande.

Samtidigt har de diplomatiska motsättningarna ökat. Båda länderna har kallat upp varandras ambassadörer för samtal efter händelserna i Libanon.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 739346518

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 739346519

Varnish cache server

"Jag är fruktansvärt upprörd": Ilskan när NMR "stänger" gaykafé för barn

Reagerade på att barn fördes samman med äldre homosexuella män. Nu har utredningen återupptagits efter ett vänsterdrev.0 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Dan Park får sex månaders fängelse för "rasistiska" X-inlägg

Konstnären straffas stenhårt enligt politikernas åsiktslag. "Sex månaders fängelse för satir."0 

Netanyahu: Vance rapporterar direkt till mig

Vems talan för USA:s fredsförhandlare?. Israels kontroll över politikerna beskrivs nu som "strukturell förödmjukelse".0 

Högerledaren: Nu blir Ungern en "globalistisk liberal diktatur"

"Grattis till segern, Facebook!". Bilderberggänget och bankirerna kommer ta över landet, enligt Vårt hemlands ordförande.0 

Ungerskt valdeltagande slog rekord

Ödesvalet genomfört – första siffrorna sent ikväll.. Nu hoppas EU och liberaler på maktskifte i Ungern.0 

USA stänger Hormuzsundet för Irans egna fartyg

Inför marinblockad – för att sätta press på Teheran.. "Varje iranier som öppnar eld mot oss eller mot fredliga fartyg kommer att SPRÄNGAS I BITAR!".0 

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Storbritannien portar Kanye West – hel festival ställs in. Det blir ingen Wireless Festival i London.0 

Onlyfans-ägaren död i cancer. Porrkungen Radvinsky blev 43 år.0 