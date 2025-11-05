© Pressbild/Anna-Lena Ahlström
Micke Leijnegard.

SVT-profil döms för att ha pussat kollega

Publicerad 5 november 2025 kl 13.08

Lag & Rätt. SVT-programledaren Micke Leijnegard döms för sexuellt ofredande efter att ha pussat en kvinnlig kollega två gånger på munnen i samband med ”Mästarnas mästare” 2024. Han ska betala 30.000 kronor i böter och 10.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

”Stockholms tingsrätt har idag dömt Michael Leijnegard för sexuellt ofredande för att han har pussat målsäganden på munnen två gånger”, skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande.

Michael Leijnegard har förnekat brott men gått med på att han har pussat kvinnan på munnen en gång. Tingsrätten har dock bedömt att kvinnans uppgifter är trovärdiga och får sådant stöd som krävs av den övriga utredningen för att de ska ligga till grund för domstolens bedömning.

Till stöd för att det har gått till som kvinnan har berättat har tingsrätten bland annat beaktat de sms som Michael Leijnegard skickat till henne dagen efter händelsen. I av de sms som använts som bevis står det med stora bokstäver att han pussat kvinnan på munnen "TVÅ GÅNGER".

"Tingsrätten har funnit att det är styrkt att Michael Leijnegard har pussat målsäganden på munnen två gånger samma kväll. Michael Leijengard har i samband med den andra pussen även yttrat att målsägandens läppar var så mjuka att han ville pussa henne igen", skriver tingsrätten.

– Sammantaget anser tingsrätten att Michael Leijnegards agerande har haft en så tydlig sexuell inriktning eller prägel att det faller inom det straffbara området, säger rättens ordförande, rådmannen Charlotta Hallgren.

Leijnegard uppger själv att domen ska överklagas.

"See you in court! Eller, på ärans och hjältarnas språk: vi ses i hovrätten", skriver han i ett sms till Aftonbladet. Försvaret menar att Leijnegard dömts för något som inte ens är straffbart enligt lag.

Målsägandens ombud Silvia Ingolfsdottir säger att hennes klient känner lättnad över att tingsrätten "markerar att beteendet är en allvarlig kränkning av hennes sexuella integritet och att man inte kan ta sig rätten att ofreda någon sexuellt på det här sättet utan någon samtycke", enligt Aftonbladet.

Efter händelsen bad Leijnegard om ursäkt i sms. Kvinnan lämnade produktionen dagen därpå och polisanmälde två månader senare.

Påföljden blir 40 dagsböter à 750 kronor, totalt 30.000 kr, samt 10.000 kr i skadestånd till målsäganden.

