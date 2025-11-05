Misstanken: Kvinnan ljög om parkvåldtäkten

”Det har framkommit uppgifter som gör att det finns skäl att misstänka att uppgifterna i larmsamtalet varit falska”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Larmet kom tidigt på fredagskvällen den 24 oktober. Ett stort område spärrades av och kvinnan fördes till sjukhus.

– Det är en kvinna i 18-årsåldern som ringer till 112 och uppger att hon känner sig förföljd av en person i parken, sade polisens presstalesperson Sara Andersson efter händelsen.

Dagen därpå uppgav polisen att händelsen utreddes som grov våldtäkt och vädjade om vittnesuppgifter samt kameramaterial från företag i området.

Enligt Åklagarmyndigheten är förundersökningen i ett tidigt skede och fler uppgifter lämnas inte nu.