Ännu en S-kvinna fick snyftreportage i DN

Publicerad 5 november 2025 kl 14.43

Media. Dagens Nyheter tvingas uppdatera ytterligare en artikel om en kvinna i nöd – sedan det visat sig att kvinnan ifråga är anställd av Socialdemokraterna.

Fria Tider rapporterade tidigare på onsdagen om att DN tvingats rätta sin artikel om 28-åriga Anna Mosten, som beskrivs som desperat arbetssökande.

Detta efter att det framkommit att hon i själva verket jobbar som redaktör på Socialdemokraternas mediebolag AiP Media.

Nu har tidningen fått uppdatera ytterligare en artikel – denna gång ett reportage om Nora Suni, 37, och hennes påstådda problem på bostadsmarknaden.

I söndagens DN-artikel berättar Nora Suni om svårigheter att sälja sin lägenhet i Hallunda – som hon köpte för 1,6 miljoner kronor år 2015.

– Drömmen om en egen lägenhet blev en mardröm, säger hon.

Efter publiceringen upptäckte läsarna att Nora Suni i själva verket arbetar som ombudsman för Socialdemokraterna i Stockholm.

Simon Wakter, politiskt sakkunnig hos Ebba Busch, pekade ut DN:s trick i ett X-inlägg:

”Stackars Nora framställs som ett offer för elaka BRF:er och låga priser. Ingenstans framgår att hon är socialdemokratisk politiker.”

Efter kritiken kompletterades DN-artikeln med uppgiften att hon är S-ombudsman.

DN:s uppdaterade formulering lyder nu: ”På grund av återkommande renoveringar och en krävande arbetssituation, Nora Suni var tidigare pressekreterare åt Socialdemokraterna och jobbar nu som ombudsman i partiet, har hon mestadels bott hos sin mamma och inte varit skriven i lägenheten.”

Tidigare stod det: ”På grund av återkommande renoveringar och en krävande arbetssituation har Nora Suni mestadels bott hos sin mamma och inte varit skriven i lägenheten.”

Nora Suni har arbetat inom Socialdemokraterna sedan 2019 och är folkbokförd hos en anhörig på Södermalm.

