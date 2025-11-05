© X/L
 

Mohamsson går runt på stan – ingen vet vem hon är

Publicerad 5 november 2025 kl 13.55

Inrikes. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har frågat folk på stan om de vet vem Simona Mohamsson är. Det gjorde de inte, visade det sig.

I den nya "humoristiska" kampanjvideon försöker Liberalerna ta udden av den kritik som riktats mot den nya partiledaren, som beskrivs som pinsam och irrelevant.

– Allt fler svenskar vet vem Liberalernas partiledare är, säger Simona Mohamsson i videon, som lagts upp på sociala medier.

Hon intervjuar sedan människor på stan, och det visar sig att ingen vet vem hon är – förutom en kvinna som identifierar henne som partiledare.

– Ingen aning, säger en efter en av de intervjuade personerna.

På sociala medier är reaktionerna blandade. Flera användare kallar videon pinsam men Annika Strandhäll (S) meddelar att hon tyckte den var "väldigt kul".

Simona Mohamsson har vid upprepade tillfällen den senaste tiden berättat historien om hur hon fick namnet "Mohamsson". Hon har också förklarat hur stolt hon är över namnet.

– Till alla de rasister som haft synpunkter på detta har jag bara en sak att säga: Min kärlek till det Sverige som välkomnade mina föräldrar står starkare än någonsin, dundrade Mohamsson från scenen i Almedalen i somras.

L-ledaren beskrev hur hennes familj flyttade till Sverige från Libanon via Hamburg när hon var åtta år, och hur hon växte upp i Överlida, en liten ort i Västergötland där hon – enligt egen utsago – levde ett typiskt Svensson-liv med villa, kakor hos grannarna och fotboll i Högvads BK.

För att visa "tacksamhet" mot Sverige valde att fadern att byta familjens efternamn till Mohamsson – en kombination som enligt L-ledaren både hedrar ursprunget och markerar "integration".

– Det var en gest av respekt, tacksamhet och stolthet som min pappa kände över att få bidra och ta del av Sverige, sade Mohamsson i Visby.

