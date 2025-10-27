Beskedet: Då lanseras "Sveriges CIA"

Den nya spionmyndigheten ska ta fram underrättelser om utländska förhållanden till regeringen och Regeringskansliet. Arbetet ska ske i nära samverkan med Försvarsmakten, FRA, Säkerhetspolisen och andra delar av totalförsvaret.

Samtidigt får Försvarsmakten i uppdrag att redovisa uppgifter, resurser och kostnader för att vidareutveckla den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och bistå när den civila motparten byggs upp.

Bakgrunden är Underrättelseutredningens betänkande, som lämnades över till regeringen den 13 juni av den särskilda utredaren Carl Bildt – som själv har erfarenhet från den civila amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

Bildt är bland annat känd för att redan på 70-talet ha läckt information om vad som sades i hemliga svenska regeringsförhandlingar till USA och CIA. Hans spionverksamhet ledde till att amerikanerna fick veta vilka som skulle bilda svensk regering 1976 innan de svenska väljarna fick reda på det.

I hans utredning pekas ett skärpt säkerhetsläge, en bredare och mer komplex hotbild, snabb teknikutveckling och Sveriges Natomedlemskap ut som skäl för en mer specialiserad men samordnad underrättelseorganisation.

Till särskild utredare utses Annika Brändström. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2026.