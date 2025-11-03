Minister kräver porrlås på internet

© Svante Rinalder/Regeringskansliet
Inrikes. TIdöregeringens utredning om åldersgräns på sociala medier kan få utvidgat uppdrag. Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) vill att även porrsajter omfattas av teknisk ålderskontroll – så att vuxna tvingas identifiera sig med exempelvis bank-id för att titta på porr.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om att införa åldersgräns på sociala medier. Nu vill jämställdhetsminister Nina Larsson att utredaren också ser över porrsajter och andra videoplattformar.

– Vi måste göra allt vi kan för att barn och unga inte ska snubbla över den här typen av material, säger hon till TT.

Nina Larsson hänvisar till att uppdraget redan berör videodelningssajter och att det därför är naturligt att även inkludera pornografiskt innehåll.

Bakgrunden är bland annat Barnombudsmannens kartläggning som visar att barn i genomsnitt första gången söker pornografi vid 13 års ålder. Nina Larsson pekar på uppgifter från civilsamhället om ännu tidigare exponering.

Hon varnar för att materialet kan påverka normer och beteenden.

– Barn och unga ska inte växa upp och tro att det här är någonting man måste ställa upp på.

Flera länder har redan infört krav på åldersverifiering, däribland USA, Frankrike och Storbritannien. I Storbritannien krävs verifiering för att få tillgång till stora porrsajter som Pornhub. Exempel på metoder är kreditkortsregistrering, digitalt ålderskort eller id-kontroll direkt på sajten.

– Jag tror att det är precis det vi måste titta på, säger Nina Larsson till TT.

Enligt Folkhälsomyndigheten 2017 tittar 72 procent av männen i Sverige på pornografi, medan 68 procent av kvinnorna aldrig gör det. Nina Larsson menar att vuxna som vill ta del av sådant material får acceptera ålderskontroll om syftet är att skydda barn.

