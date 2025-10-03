© Instagram/Onlyfans
Sacha Baron Cohen var gift med Isla Fisher, 49 (längst till vänster), i 14 år och de har tre barn ihop. Till höger: Nya kärleken Hannah Palmer, 27.

Mysteriet bakom liberale komikerns skilsmässa klarnar

Publicerad 3 oktober 2025 kl 15.09

Utrikes. Medieprofilen Sacha Baron Cohen, 53, har gjort sig känd som en av världens mest liberala komiker och genom åren uppmärksammats för sina ofta gränslösa satirscener om politiska fiender på högerkanten. När Cohen plötsligt lämnade fru och barn nyligen lyfte många på ögonbrynen. Nu står det nu klart att han hittat en ny kärlek: Onlyfans-modellen Hannah Palmer, 27.

Det är första gången som Sacha Baron Cohen – känd för karaktärer som "Borat" – öppet syns med modellen och Onlyfans-profilen Hannah Palmer.

Paret placerades bredvid varandra på regissören Taika Waititis judiska födelsedagsfest på Ibiza – och sågs därefter lämna en restaurang var för sig, men hoppa in i samma Cadillac Escalade-limousin, uppger Daily Mail.

Allt sker bara månader efter att Cohens och Isla Fishers skilsmässa på runt 120 miljoner pund blev klar. Äktenskapet avbröts efter 14 år, och de har tre barn ihop.

Foton från festen visar det nyförälskade paret högst upp vid honnörsbordet medan Taika och den albanska utvikningsmodellen och popsångerskan Rita Ora håller tal. Enligt Daily Mail följdes mötet på festen upp av en två timmar lång middag – Hannah i leopardmönstrad miniklänning och knähöga stövlar, Sacha i färgglad skjorta och platt keps.

– Det var en stor middagsbjudning innan de gick och dansade i villans nattklubb, säger en källa till The Sun.

– De tillbringade två timmar där inne och verkade djupt försjunkna i samtal. Trots åldersskillnaden kom de väldigt bra överens och hade mycket att prata om, säger ett ögonvittne till tidningen.

Hannah Palmer har byggt upp stora konton i sociala medier – omkring 2,2 miljoner följare på Instagram – och har uppgett att hennes Onlyfans drog in cirka 4 miljoner pund bara under det första året. Hennes flöden domineras av semesterbilder från Hawaii, Mexiko och Saint-Tropez.

Cohen, som visade upp en rejäl kroppsförvandling i Men’s Fitness UK i somras inför en Marvel-roll, blev i april i år officiellt skild från Isla Fisher. Ex-paret skrev då i ett gemensamt besked att skilsmässan var klar och att de förblir vänner.

