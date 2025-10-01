Musk lanserar AI-utmanare till "vänstervridna" Wikipedia

Grokipedia presenteras som ett alternativ till Wikipedia, som Musk och andra kritiker beskriver som kraftigt politiskt vinklat.

Den nya tjänsten ska använda xAI:s generativa AI Grok, som redan är integrerad i Musks plattform X.

Efter att ha utannonserat planerna på tisdagen delade Musk användarreaktioner på X – bland annat en skämtsam logotyp som blandar Grok och Wikipedia samt en mem där Musk framställs som liemannen som kommer för att hämta Wikipedia.

Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!





Initiativet kommer efter att Vita husets krypto- och cyberrådgivare David Sacks gått till angrepp mot Wikipedia. Han kallar sajten för ”en armé av vänsteraktivister” och varnar för att dess ställning i Googles sökresultat och roll i AI-träning gör den politiska snedvridningen till ”ett enormt problem”.

Sacks hänvisade till en ny intervju som Tucker Carlson har genomfört med WIkipedia-grundaren Larry Sanger, som idag är starkt kritisk till vänstervridningen av plattformen. I intervjun konstaterar Sanger att Wikipedias regler – som att utesluta konservativa medier från listan över tillförlitliga källor – leder till systematiska slagsidor.

– Vänstern har genomfört sin marsch genom institutionerna. När Wikipedia dök upp var det en av institutionerna de marscherade igenom, säger Sanger till Tucker Carlson.

Larry Sanger built Wikipedia as an unbiased repository of the world's knowledge, and then stood helplessly by as activists and intel agencies turned it into the most comprehensive propaganda op in human history. There's nothing more corrupt.

(0:00) The Origins of Wikipedia…





Wikipedia har länge anklagats av konservativa kommentatorer för att ha övergett löftet om neutralitet i kontroversiella frågor. Musk har tidigare hånat plattformen som ”Wokipedia” och erbjudit sig att betala 1 miljard dollar om den byter namn till ”Dickipedia” i ett år. Han medger också att Grok tränats på Wikipediadata, men säger att utvecklarna ”bör ha åtgärdat detta före årets slut”.