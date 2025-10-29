© Grokipedia/Gage Skidmore
 

Musks Wikipediadödare lanserad

Publicerad 29 oktober 2025 kl 09.08

Media. Elon Musk har lanserat den nya nätencyklopedin Grokipedia – ett projekt som ska utmana Wikipedia. Sajten har i nuläget en enkel design med enbart en sökruta och uppger sig ha knappt 900.000 artiklar – att jämföra med sju miljoner artiklar på engelskspråkiga Wikipedia.

Musk meddelar på sin plattform X att ”Grokipedia.com version 0.1 är nu uppe” och lovade att ”version 1.0 kommer att vara tio gånger bättre”.

Han beskriver målet med den nya sajten som ”sanningen, hela sanningen och bara sanningen”.

Musk har tidigare kritiserat Wikipedia för att vara fyllt av vänsterextrem propaganda och uppmanat människor att sluta donera till projektet. I september meddelade han att hans AI-bolag xAI arbetade med Grokipedia.

Till skillnad från Wikipedia, som skrivs och redigeras av volontärer, är det oklart hur Grokipedias artiklar tas fram. Uppgifter tyder enligt Reuters på att sajten drivs av samma xAI-modell som ligger bakom Musks chatbot Grok, medan vissa texter verkar vara bearbetade versioner av Wikipedia-artiklar.

Grokipedias egen artikel om Wikipedia anklagar encyklopedin för ”systematiska ideologiska slagsidor – i synnerhet en vänstervridning i bevakningen av politiska personer och ämnen”.

