Musks Wikipediadödare lanserad

Musk meddelar på sin plattform X att ”Grokipedia.com version 0.1 är nu uppe” och lovade att ”version 1.0 kommer att vara tio gånger bättre”.

Han beskriver målet med den nya sajten som ”sanningen, hela sanningen och bara sanningen”.

Musk har tidigare kritiserat Wikipedia för att vara fyllt av vänsterextrem propaganda och uppmanat människor att sluta donera till projektet. I september meddelade han att hans AI-bolag xAI arbetade med Grokipedia.

Till skillnad från Wikipedia, som skrivs och redigeras av volontärer, är det oklart hur Grokipedias artiklar tas fram. Uppgifter tyder enligt Reuters på att sajten drivs av samma xAI-modell som ligger bakom Musks chatbot Grok, medan vissa texter verkar vara bearbetade versioner av Wikipedia-artiklar.

Grokipedias egen artikel om Wikipedia anklagar encyklopedin för ”systematiska ideologiska slagsidor – i synnerhet en vänstervridning i bevakningen av politiska personer och ämnen”.