Susan Monarez svors in av Kennedy jr för bara några veckor sedan.

Myndighetschef gick emot Kennedys vaccinkritik – sparkas

Publicerad 28 augusti 2025 kl 17.04

Utrikes. Hälsomyndigheten CDC i USA är under stark press. President Donald Trump har sparkat myndighetens chef Susan Monarez efter en maktkamp med den vaccinkritiska hälsoministern Robert F. Kennedy Jr, rapporterar Politico.

Vita huset bekräftade beslutet sent på onsdagen.

– Susan Monarez är inte i linje med presidentens agenda att göra USA friskt igen, säger talespersonen Kush Desai i ett uttalande.

Hälsodepartementet (HHS) meddelade tidigare under dagen på X att Monarez inte längre leder CDC – bara en månad efter att hon tillträtt.

Monarez advokater tillbakavisade dock uppgiften och menade att hon varken sagt upp sig eller formellt avsatts.

”När CDC-chef Susan Monarez vägrade att stämpla igenom ovetenskapliga, vårdslösa direktiv och avskeda hängivna experter, valde hon att skydda allmänheten framför att tjäna en politisk agenda. För det har hon blivit utpekad … hon kommer inte att avgå”, skrev juristerna Mark S. Zaid och Abbe David Lowell i ett uttalande.

Enligt källor fick Monarez på onsdagen ett samtal från Vita huset med beskedet att hon skulle avgå innan dagens slut – annars skulle Trump själv avskeda henne.

Tre högt uppsatta CDC-chefer lämnade in sina avskedsansökningar kort efter beskedet: Debra Houry, Demetre Daskalakis och Daniel Jernigan.

– Detta är ännu ett exempel på det kaotiska ledarskapet under minister Kennedy, säger den tidigare CDC-toppen Nirav Shah.

Bakom kulisserna hade Kennedy och hans närmaste medarbetare Stefanie Spear pressat Monarez att avgå och att samtidigt avskeda flera seniora CDC-anställda, enligt Politico.

Avgången sker samtidigt som FDA beslutat att dra tillbaka det generella nödgodkännandet för covidvaccinerna. I stället ska i första hand äldre och riskgrupper få tillgång till nya versioner.

Senator Patty Murray (D) riktar hård kritik mot Kennedy och uppmanar Vita huset att avskeda honom.

”Han är en farlig man som bestämt sig för att missbruka sin makt i syfte att sprida skräckinjagande konspirationsteorier och desinformation”, skriver hon.

