Allards nya bråk med SD: "Har släppt in en kvarts miljon extra babbar"

Fria Tider rapporterade i fredags att Markus Allard har beslutat sig för att försöka komma in i riksdagen med sitt lokalparti Örebropartiet i valet nästa höst.

Beskedet har väckt uppståndelse eftersom partiet ses som en potentiell utmanare till Sverigedemokraterna.

SD-toppen Mattias Karlsson skriver i ett inlägg på X att "mikropartier" inte har någon chans att klara riksdagsspärren.

"Deras enda funktion kommer alltså bli att vaska potentiella högeröster [sic] och på så sätt göra det lättare för vänstern att återta makten över Sverige. Lite som att spruta tändvätska på sitt brinnande hus för att man tycker att brandkåren arbetar för långsamt alltså..." skriver han.

Karlssons inlägg har fått ett stort antal kritiska svar, varav många från egna anhängare.

"Säg att du är orolig för Örebropartiet utan att säga att du är orolig för Örebropartiet", lyder en kommentar.

Markus Allard har förklarat att han i första hand satsar på att ta en genväg till riksdagen genom att säkra 12 procent av rösterna i Örebro län, snarare än att försöka få över fyra procent nationellt.

I ett svar till Mattias Karlsson anklagar Markus Allard också SD för att inte ha uppfyllt sina vallöften och för att ha fortsatt fylla landet med lika många invandrare som tidigare regeringar. Det är detta som är SD:s huvudproblem, inte Örebropartiet, enligt Allard.

"Att SD varit med och BLAND ANNAT släppt in en kvarts miljon extra babbar (eller vafan de är uppe i nu?) har naturligtvis inget med saken att göra heller", skriver han ironiskt.

En röst på ÖP kan komma att "spela stor roll" i händelse av att blocken blir jämnstora, enligt Allard.

"Detta eftersom ÖP, till skillnad från SD, skulle nyttja sin vågmästarroll maximalt."

Vill SD förhindra att röster "kannibaliserar" på varandra kan de "förstås föregå med gott exempel och lägga ner sitt kampanjande i Örebro län helt och hållet, överlåta det till hemmalaget istället", fortsätter Markus Allard.

"Om Karlsson inte är beredd att avträda Örebro län så återstår endast för SD och övriga partier att helt enkelt försöka vara bättre. Leverera på sina löften istället för att pissa sina väljare i ansiktet. Jag är dock fullt medveten om att det är något som politiker inom etablissemanget avskyr. De ska inte behöva jobba för sin belöning. 'Deras väljare' är att betrakta som deras livegna som ska kunna behandlas hur fan som helst utan några konsekvenser. Jag och Örebropartiet har ett annat perspektiv på saken."