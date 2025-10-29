Efter AFA:s dödshot: "Anti-Greta" söker asyl i USA

I sin asylansökan uppger Naomi Seibt, 25, att hon riskerar fängelse eller vänstervåld om hon återvänder till Tyskland. Hon befinner sig redan i USA sedan tidigare.

– Jag har nu ansökt om asyl, vilket betyder att jag väntar på en intervju. Och under tiden är jag här lagligt, säger hon till Fox News.

Hon uppger också att hon vill bli amerikansk medborgare på sikt.

– Det här landet har gett mig så mycket hopp.

Naomi Seibt har i Tyskland profilerat sig som regimkritisk röst i frågor om yttrandefrihet, invandring och klimat. Hon berättar att uppmärksamheten kring henne ökade efter EU-valet 2024 när hon öppet deklarerade sitt stöd för AFD – och uppger att Elon Musk då kontaktade henne med frågor om partiet.

Fria Tider rapporterade tidigare i oktober om att Vita huset gör om systemet för flyktingmottagande i grunden – och att fokus ska vara på att ta emot européer på högerkanten som utsätts för politisk förföljelse i sina hemländer:

Trumps flyktingplan: Ge asyl till européer som tröttnat på invandringen



Naomi Seibt uppger att hon övervakats av tysk säkerhetstjänst och fått dödshot från AFA-aktivister utan att få skydd av polisen.

– År 2024 fick jag veta att tysk underrättelsetjänst spionerat på mig i åratal. Samtidigt fortsätter jag att få dödshot från Antifa.. Jag gick till tysk polis och de sa till mig att de inte kan göra något så länge jag inte faktiskt har blivit våldtagen eller dödad.

– Jag får inget skydd av den tyska staten trots att jag löper stor risk att bli dödad.

Hon beskriver rättsläget i Tyskland som hårt mot regimkritiker och hänvisar till drakonisk lagstiftning som bland annat förbjuder tyskarna att "förolämpa" – eller ens skämta om – sina politiker.

– Det är olagligt att skada en politikers rykte i Tyskland. Den lagen utökades under Angela Merkel, artikel 188, och nu grips människor. Och deras hem genomsöks för bara inlägg i sociala medier. Så fort jag kommer tillbaka till Tyskland känner jag att de kommer försöka gripa mig, säger Naomi Seibt.

Naomi Seibt blev internationellt känd 2020 som motpol till Greta Thunberg. Hon är själv inte förtjust i smeknamnet "Anti-Greta", som hon fått av media.

– Jag var knappt 19 år gammal och förväntade mig aldrig att bli igenkänd som en högerfigur. Tysk media kallade mig anti-Greta, de demoniserar mig som anti-Greta, som Greta Thunbergs antikrist.

– Jag är Naomi Seibt och vill bli igenkänd för den jag är, för jag är inte bara ett affischnamn för högern.