Södertörns tingsrätt polisanmäler nämndeman som kritiserade att våldtäktsman inte utvisas

En man med irakiskt medborgarskap dömdes nyligen för att ha våldtagit en 100-årig kvinna i hennes hem. Mannen arbetade inom hemtjänsten och var ensam med kvinnan när övergreppet begicks.

Trots den fällande domen avslog Södertörns tingsrätt åklagarens yrkande om utvisning, med hänvisning till mannens långa vistelsetid i Sverige och familjeanknytning.

Efter domen har en av nämndemännen, socialdemokraten Pran Malhotra, riktat offentlig kritik mot beslutet. Han har i intervjuer beskrivit domen som djupt påfrestande och berättat om oro och rädsla efter den uppmärksamhet som följt.

– Det här är ett fruktansvärt fall. En hundraårig, helt försvarslös kvinna, säger han till Samnytt.

På lördagen blev det känt att Södertörns tingsrätt nu polisanmält Malhotra för misstänkt brott mot tystnadsplikten. Enligt domstolen ska han ha redogjort för rättens interna överläggningar och öppet kritiserat beslutet att inte utvisa den dömde mannen.

– När jag uttalar mig nu gör jag det som privatperson. Domen fattades gemensamt och enligt lagen, säger Malhotra till Samnytt.

Åklagaren har meddelat att domen kommer att överklagas till hovrätten.