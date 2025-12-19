Expressen hänger ut våldtäktsmän inom hemtjänsten

Under många år mörkade svenska medier systematiskt problemet med invandrarnas mycket kraftiga överrepresentation i sexualbrott. Inte minst familjen Bonniers tabloid Expressen, som varit ledande i att förfölja och hänga ut invandringskritiker.

Nu har vindarna vänt, och sedan något år tillbaka har etablerade medier mer eller mindre öppet skildrat invandrarvåldtäkterna inom hemtjänsten.

Till och med Expressen väljer nu att granska fenomenet och publicera namn på en rad hemtjänstmän som dömts för att ha våldtagit äldre.

Flera namnges:

Shakir Mahmoud Shakir: Våldtog en 100-årig kvinna i Stockholm vid ett hemtjänstbesök efter larm om bröstsmärtor. Dömd till fyra års fängelse, ingen utvisning.

Baasim Yusuf: Våldtog och filmade en äldre kvinna under nattpass inom hemtjänsten i Uppsala. Dömd i hovrätten till nio års fängelse för flera grova sexualbrott.

Melsh Keleta: Togs på bar gärning när han våldtog en alzheimersjuk kvinna i duschen på äldreboende i Eskilstuna. Dömd till tre och ett halvt års fängelse, ingen utvisning.

Ali Hassan Zada: Våldtog en dement kvinna på äldreboende i Årjäng under nattpass. Identifierades efter att en DNA-analys kopplade sperma på madrasskyddet till honom. Dömd till fem och ett halvt års fängelse.

Angel Villaverde: Våldtog en dement kvinna i hennes hem i Timrå efter att ha besökt henne på sin fritid. Dömd till tre år och fyra månaders fängelse.

Mohammed Karrar: Våldtog en 90-årig kvinna i Umeå vid duschhjälp och begick ytterligare sexuellt övergrepp mot en annan äldre kvinna. Dömd till fem och ett halvt års fängelse och livstids utvisning.

Sedan 2021 har 398 våldtäkter mot kvinnor över 60 år anmälts i Sverige. I majoriteten av fallen har brotten skett inomhus och ofta i samband med att offren fått hjälp av hemtjänst eller personal på äldreboenden.

Siffrorna har tagits fram av kriminologen Anders Östlund vid polisregion Mitt. Han har hittills granskat ett 60-tal anmälningar och ser tydliga mönster.

– Våldtäkt av en obekant gärningsman inomhus är ett ovanligt brott – utom bland kvinnor över 60, säger han till Expressen.

Enligt Östlund sker övergreppen ofta i samband med intim omvårdnad, som duschning eller hjälp med hygien.

– Då passar gärningsmännen på.

Flera av de dömda männen har haft tidigare anmälningar eller varningar mot sig, utan att stoppas från att arbeta vidare inom omsorgen. I flera fall har kommuner kritiserats för bristande rutiner och för att polisanmälningar inte gjorts direkt.

Trots de många anmälningarna leder bara en bråkdel till åtal och dom. Anders Östlund tror att det verkliga antalet övergrepp kan vara betydligt större än statistiken visar. Han talar om ett omfattande mörkertal.