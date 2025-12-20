Hård censur i släppta Epstein-dokument

På fredagen släpptes hundratusentals dokument från utredningarna om den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein.

Många sidor är helt eller delvis överstrukna, trots att den nya transparenslagen kräver att hela materialet offentliggörs med undantag för juridiska skäl och integritetsskäl för offer.

Bland det som publicerats finns fotografier på kända personer i Epsteins umgänge, däribland tidigare presidenten Bill Clinton samt artisterna Mick Jagger och Michael Jackson. Flera bilder är dock delvis maskerade.

Demokrater i kongressen riktar skarp kritik mot omfattningen av sekretessen.

– Den här samlingen av kraftigt maskerade dokument är bara en bråkdel av bevisningen, säger senatens minoritetsledare Chuck Schumer till medier.

– Att släppa ett berg av svartmarkerade sidor bryter mot både lagens bokstav och dess anda.

Vita huset har snabbt pekat på Clintons förekomst i materialet. Samtidigt svarar hans tidigare medarbetare i ett skriftligt uttalande att landet ”förväntar sig svar, inte syndabockar”.

Justitiedepartementet försvarar redigeringarna och hänvisar till skyddet av Epsteins hundratals offer. Biträdande justitieminister Todd Blanche uppger att ytterligare dokument ska publiceras de kommande veckorna.

President Donald Trump, som under valkampanjen lovade full insyn men senare kallade Epsteinfrågan en ”Democrat hoax”, har själv tidigare haft sociala kontakter med Epstein men förnekar all koppling till brotten.

Epstein avled i häkte 2019 under mystiska omständigheter, och hans tidigare partner Ghislaine Maxwell är den enda som dömts i härvan.