Migrationsverket får ny huvudprioritet: Öka utvisningarna

19 december 2025

Inrikes. Regeringen ger Migrationsverket en ny huvudprioritet för 2026: fler ska lämna landet. I regleringsbrevet pekas åtgärder för ett ökat återvändande ut som den viktigaste inriktningen, bland annat genom att förvarsplatserna ska användas mer effektivt och byggas ut.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska återvändandearbetet stärkas i nära samverkan med andra myndigheter.

Polismyndigheten får ett uppdrag att omgående intensifiera riktade insatser för att identifiera fler personer som saknar rätt att vistas i Sverige.

Migrationsverket får samtidigt i uppdrag att arbeta mer strategiskt och effektivt med användningen av förvarsplatser. Myndigheten ska också planera för en snabb utökning av kapaciteten för att nå målet om 1.000 platser senast 2029.

– Sedan regeringen tillträdde har återvändandet ökat med över 60 procent. Det visar att vårt arbete ger resultat. Med regeringens politik kommer Sverige nästa år få det tuffaste regelverket för utvisningar på grund av brott i hela Norden. Migrationsverket kommer spela en viktig roll i arbetet med att se till att de utvisningsbeslut som fattas också verkställs, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Regeringen uppger sig också vilja öka drivkrafterna för så kallad frivillig återvandring. Återvandringsbidraget höjs kraftigt den 1 januari 2026. Migrationsverket ska fortsätta med informationsinsatser och samverka med den nationella samordnaren för frivillig återvandring. Liknande informationsuppdrag ges även till Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Försäkringskassan och Kriminalvården.

– Att säkerställa att de som saknar rätt att vistas i landet hittas och utvisas skyndsamt är en av de viktigaste migrationspolitiska åtgärderna, och här fyller förvarsplatserna en central del. Vi fortsätter även arbetet med ökade informationsinsatser för att stärka kunskapen om möjligheten att frivilligt återvandra för de utrikesfödda som ej lyckats finna sin plats i Sverige, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Utöver återvändandet får Migrationsverket enligt regleringsbrevet även uppdrag att fortsätta främja "högkvalificerad arbetskraftsinvandring", ta fram förslag om ett frivilligt tidsbegränsat återvändandeprogram för ukrainare med tillfälligt skydd samt ta fram ett informationsblad om medborgarskapsceremonier för att öka deltagandet.

