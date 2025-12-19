© Polisen/Privat/Facebook
Charlotte Perrelli var ett av David Mirzajanis offer.

Hotade svenska kändisar med brutalt våld: "Det var fruktansvärt"

Publicerad 19 december 2025 kl 16.44

Inrikes. En rad svenska kändisar och influencers fick hotfulla mejl där avsändaren krävde stora summor i bitcoin. Nu döms den tidigare kaféägaren David Mirzajani, 44, till fem år och tio månaders fängelse.
– Jag trillade bokstavligen ihop i skidbacken när jag fick reda på det. Det var fruktansvärt, säger Charlotte Perrelli, ett av offren.

Enligt Expressen handlar det om grova utpressningsförsök mot totalt 15 personer. Mirzajani ska ha försökt komma över sammanlagt 120 miljoner kronor. I ett fall krävde han motsvarande 20 miljoner kronor.

Hoten var brutala. I ett mejl stod det:

"Du, din fru, ett barn… betala eller fortsätt gömma dig."

I ett annat mejl skrev avsändaren:

"Dags att spränga något… en av er kommer inte att klara er fram till sommaren."

Och i ytterligare ett mejl:

"Killarna gick precis förbi ditt hus tidigare i dag. Förhoppningsvis kan du återgå till ett normalt liv snart. Om överföringen inte görs är det här det nya normala."

Charlotte Perrelli är en av de drabbade. Måltavlan var hennes son Angelo, 21. Efter domen uttrycker Perrelli sin tacksamhet för rättsväsendets arbete:

Hon har tidigare kommenterat sin reaktion på hoten:

– Jag bröt ihop helt. Jag trillade bokstavligen ihop i skidbacken när jag fick reda på det. Det var fruktansvärt. Den värsta mardröm man kan vara med om som mamma.

Polisen spårade enligt Expressen mejlen till en IP-adress som ledde till en kafélokal i Stockholmsområdet. Där greps Mirzajani.

Tingsrätten dömer honom för försök till grov utpressning vid tolv tillfällen och grovt olaga hot vid tre tillfällen. Han ska också betala sammanlagt nära 1,3 miljoner kronor i skadestånd.

Mirzajani är tidigare dömd för våldsbrott. 2003 dömdes han till två och ett halvt års fängelse efter att ha kastat saltsyra i ansiktet på en exflickvän. 2007 dömdes han till fängelse igen efter att ha förgiftat en annan exflickväns matlåda.

