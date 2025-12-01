Nya rekordintäkter för världens vapenjättar

Enligt en ny rapport från Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (Sipri) ökade intäkterna för de 100 största vapentillverkarna i världen med 5,9 procent under 2024.

Den samlade försäljningen steg till rekordnivån 679 miljarder dollar.

Sipri konstaterar att uppgången drevs av en kombination av kriget i Ukraina och Gaza, ökade geopolitiska spänningar och allt högre militärutgifter. Världens vapenföretag bygger ut produktionen, men möter samtidigt nya flaskhalsar som riskerar att pressa upp kostnader och orsaka förseningar.

Företagen "kapitaliserade på den höga efterfrågan", säger SIPRI-forskaren Lorenzo Scarazzato, men han varnar också för att olika typer av produktionsproblem kan påverka både pris och leveranstider.

Av de 100 största företagen kommer 39 från USA. Deras intäkter ökade med 3,8 procent till 334 miljarder dollar. Samtidigt dras flera av landets mest prestigefyllda vapenprogram med förseningar och budgetöverskridanden, bland annat stridsflygplanet F-35, ubåtarna av Columbia-klass och den nya interkontinentala roboten Sentinel.

I Europa ökade de 26 största vapentillverkarna sina samlade intäkter med 13 procent till 151 miljarder dollar. Uppgången kopplas direkt till kriget i Ukraina och europeiska staters uppfattning om hotet från Ryssland.

I Sverige gjorde familjen Wallenbergs Saab år 2024 vapenvinster på 5,6 miljarder dollar – en ökning med 24 procent jämfört med året innan.

Tjeckiska Czechoslovak Group stod för den kraftigaste ökningen på hela topp-100-listan, med en intäktsökning på 193 procent till 3,6 miljarder dollar. Bolaget levererar bland annat artillerigranater till Ukraina.

Samtidigt varnar Sipri för att materialanskaffning blivit betydligt mer komplicerad för europeiska bolag. Airbus och franska Safran täckte före 2022 omkring hälften av sitt titanbehov med ryska leveranser och har tvingats hitta nya leverantörer. Kinesiska exportrestriktioner på kritiska mineraler har dessutom lett till ökade kostnader och omstöpta leverantörskedjor för företag som Thales och Rheinmetall.

Rysslands två stora vapentillverkare i topp-100, Rostec och United Shipbuilding, ökade sina samlade intäkter med 23 procent till 31,2 miljarder dollar, trots sanktioner och brist på komponenter. Enligt Sipri har den ryska vapenindustrin dessutom svårt att hitta tillräckligt med kvalificerad arbetskraft, vilket kan bromsa både produktion och teknisk utveckling.

Israeliska vapensystem fortsätter samtidigt att vara efterfrågade. De tre största israeliska vapentillverkarna ökade sina intäkter med 16 procent till 16,2 miljarder dollar, trots den internationella kritiken mot Israels beteende i Gaza.

För första gången finns nio bolag från Mellanöstern med på Sipris topp-100-lista. Tillsammans stod de för 31 miljarder dollar i intäkter. Fem turkiska företag tog sig in på listan, och Förenade Arabemiratens statliga koncern EDGE redovisade vapenintäkter på 4,7 miljarder dollar.