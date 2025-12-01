Pojke jagad och knivhuggen av maskerade gärningsmän

Publicerad 1 december 2025 kl 11.15

Inrikes. På måndagsmorgonen knivhöggs en tonårspojke i stadsdelen Fagersjö i södra Stockholm. Flera maskerade personer ska ha jagat honom innan överfallet. Polisen utreder händelsen som försök till mord.

Pojken sprang från ett bostadsområde och hittades skadad vid en närliggande butik, enligt SVT Nyheter Stockholm.

– Det är en pojke som är mellan 15 och 18 år som blivit jagad av ett antal personer och i samband med det har han blivit knivhuggen, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till SVT.

Larmet till polisen kom strax efter klockan 08. Enligt Aftonbladet mötte de misstänkta pojken utanför en port innan jakten fortsatte genom området.

– Vi anträffar honom vid en matbutik och han är då knivhuggen, säger Daniel Wikdahl till Aftonbladet.

Pojken har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart, men han var vid medvetande.

– Han har kunnat springa och var vaken och talbar, säger Wikdahl till Aftonbladet.

Polisen söker nu efter de misstänkta gärningsmännen med hundpatruller. De ska ha varit maskerade och helt okända för offret.

– Vi är kvar på platsen och söker både gärningspersoner och spår. Vi vet inte vilka de är och målsägande säger sig inte heller veta vilka de är, säger Daniel Wikdahl till SVT.

Brottsplatsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.

