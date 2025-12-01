Forssell ska förbjuda vitryska nunnor att besöka Sverige

Migrationsminister Johan Forssell har fortsatt att ta emot lika många invandrare som tidigare S-ledda regeringar – trots sitt löfte om ett "paradigmskifte".

Även under 2025 går Tidöpartierna mot närmare 100.000 utdelade uppehållstillstånd. Under januari–oktober har man redan hunnit med att dela ut 75.0000 sådana.

Nu vill Forssell i stället se över reglerna för om kristna européer med "kopplingar till ryska intressen" över huvud taget ska tillåtas att ens besöka Sverige.

Bakgrunden är att vitryska kvinnor från ett nunnekloster bjudits in till svenska kyrkor. Svenska kyrkan har anklagat kvinnorna för att "indirekt" stödja den ryska staten.

I en skriftlig kommentar till P4 Stockholm skriver Forssell nu:

"Det kan finnas anledning att se över möjligheterna för personer med kopplingar till ryska statens intressen att vistas i Sverige. Vi har ingen som helst skyldighet att visa gästfrihet till personer som stödjer Rysslands anfallskrig mot Ukraina."

Forssell meddelar samtidigt att han kommer att kontakta Migrationsverket för att pröva om dagens regler behöver ändras.

Frågan uppmärksammades när personal från Sankt Elisabeths kloster i Vitryssland nyligen sålde hantverksprodukter i Tibble kyrka i Täby.

Detta fick Svenska kyrkan att kräva att regeringen sätter ned foten rejält mot de kristna kvinnorna.

– De stöder faktiskt den ryska regimen indirekt och vi vill inte medverka till det, säger Lisa-Gun Bernerstedt, chef för civil beredskap i Svenska kyrkan, till Sveriges Radio.

Svenska kyrkan har gått ut med en avrådan till sina församlingar från att samarbeta med klostret.

Sankt Elisabeths kloster nekar till att man skulle vara kopplad till ryska staten. För P4 Stockholm förklarar företrädare att nunnornas insamlingar går till välgörenhet, som mat till fattiga och äldreomsorg.