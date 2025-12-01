SD-profil nekas plats i Hemvärnet – får inte veta varför

Pontus Persson är politisk sekreterare och riksdagskandidat för Sverigedemokraterna, men var tidigare anställd inom Försvarsmakten.

I ett inlägg på X berättar han att han förra året bestämde sig för att återvända till försvaret i form av hemvärnssoldat. Säkerhetsprövning och samtal genomfördes utan anmärkning, och han godkändes.

Men veckan före den planerade introducerande utbildningen fick han ett besked som han inte räknat med:

"Med anledning av information som framkommit i säkerhetsprövningen kan vi tyvärr inte anta dig till Hemvärnet."

Persson uppger att han senare fick veta att säkerhetsprövningen fortfarande var godkänd och att ingen ny information hade tillkommit, trots det abrupta avslaget. När han begärde ut handlingar som motiverade beslutet fick han uppgiften att sådana dokument inte fanns och att Försvarsmakten inte kommenterar ärendet.

"Jag har tidigare varit anställd inom Försvarsmakten, har en godkänd säkerhetsprövning, men Hemvärnet vägrar ta in mig – utan att ange någon som helst anledning", konstaterar SD-profilen.

Under inlägget kommenterar flera andra, däribland SD-toppen Richard Jomshof – som uppger att han drabbats av liknande behandling.

Jomshof skriver att han, trots genomförd värnplikt och flera år i Krigsdelegationen, fick sin ansökan avbruten efter att hans namn förekommit i en anmälan om åsiktsbrottet hets mot folkgrupp.

"Att vara hemvärnssoldat ställer särskilda krav på dig som person. Utifrån uppgifterna som du har lämnat har vi bedömt att du inte har de förutsättningar som krävs för att bli antagen", löd beskedet till Jomshof den gången.

Själv menar Jomshof att det "ligger nära till hands" att misstänka att det är politisk diskriminering som ligger bakom beteendet.

"Jag har inte bara gjort värnplikt, har dessutom suttit flera år i Krigsdelegationen och är fortfarande invald i riksdagen, Sveriges högsta beslutande organ. Men jag duger inte till att försvara närområdet", skriver han.

Pontus Persson berättar att frågor han fick under intervjun handlade om SD:s så kallade värdegrund.

"Med tanke på vissa av frågorna jag fick under intervjun gällande partiets 'värdegrund' om synen på homosexuella är det svårt att inte se ett mönster."

Pontus Persson konstaterar att han i vilket fall som helst kommer att kallas in om kriget kommer – men då utan att ha fått den utbildning han ansåg nödvändig.

"När kriget bankar på dörren kommer jag så klart bli inkallad oavsett, men nu utan att haft möjligheten att öva och träna för kriget. Suboptimalt."