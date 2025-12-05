Bar Hitlermask på raggarfest – döms för hets mot folkgrupp

Det var i juli 2024 som Nordiska motståndsrörelsen, NMR, genomförde en flygbladsutdelning under Summer Meet i Västerås. I samband med aktionen bar en 37-årig medlem en gummimask som föreställde Adolf Hitler.

Enligt Nordfront gjorde "Hitler-mannen" succé bland motorintresserade besökare, och flera personer ska ha spelat vit makt-musik, gjort Hitlerhälsningar och passat på att ta selfies med den tyske diktatorn.

Då ingrep ridande polis.

"Sex beridna poliser attackerade aktivisterna på plats, två personer blev skjutna med elpistoler och flera blev slagna med batonger och pepparsprejade", sammanfattar sajten.

En video från Nordfront visar hur det dramatiska gripandet gick till:

Efter det snabba ingripandet förde polisen mannen från platsen.

Västmanlands tingsrätt slår i domen fast att masken, i det sammanhang där den bars, utgör hets mot folkgrupp.

”Sammanhanget i vilket masken burits har sålunda präglats av dels vad Adolf Hitler, dels Nordiska motståndsrörelsen, står för, i följd varav bärandet av masken gett uttryck för hot och missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på, såvitt är relevant för åtalet, etniskt ursprung och trosbekännelse”, skriver tingsrätten.

37-åringen döms samtidigt för brott mot ordningslagen för att ha haft en ledande roll när NMR höll en icke tillståndsgiven manifestation i Västerås den 1 maj 2024. Vid det tillfället störde NMR Socialdemokraternas första maj-firande där Anders Ygeman (S) höll tal. Totalt har sex NMR-aktivister dömts för aktionen, liksom en då 16-årig maskerad deltagare.

Påföljden för 37-åringen blir dagsböter på sammanlagt 6.300 kronor. Han har också ålagts att betala rättegångskostnader på 30.000 kronor. Tingsrätten motiverar straffet med att det samlade straffvärdet inte överstiger påföljden i en tidigare dom.