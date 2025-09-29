© SVT
 

ÖB: Sverige kan skjuta ned ryska plan

Publicerad 29 september 2025 kl 08.38

Inrikes. Efter misstänkta intrång i Natoländers luftrum utesluter överbefälhavare Michael Claesson inte att svensk militär kan tvingas öppna eld mot ett inkräktande stridsflyg. Beslutet ligger ytterst hos den enskilda piloten, betonar han.

Europeiska länder, däribland Sverige, har skärpt tonen efter upprepade rapporter om incidenter med påstådda ryska kränkningar.

Även USA:s president Donald Trump har sagt att Natoländer bör skjuta ned ryska plan som kränker deras luftrum.

– Det är piloten i det aktuella planet som måste ta det beslutet, säger ÖB Michael Claesson i SVT:s Agenda.

– Om man inte lyder åtbörder är en sista utväg att kunna använda vapenmakt för att i första hand markera och i andra hand gå till verkanseld. Skjuta ned med andra ord, fortsätter han.

Det är dock upp till piloten i det aktuella planet att fatta beslutet, enligt ÖB.

– Min bedömning är att våra piloter har både träning och erfarenhet för att avgöra precis den typen av situationer, säger han.

Claesson ser samtidigt inte ett storkrig som sannolikt i nuläget.

– Jag tror inte Ryssland vill gå i krig med Nato. Jag tror man vill splittra Nato politiskt och visa på våra svagheter, exploatera dem och skapa rädsla hos våra befolkningar, säger han i Agenda.

