ÖB: Sverige kan skjuta ned ryska plan

Europeiska länder, däribland Sverige, har skärpt tonen efter upprepade rapporter om incidenter med påstådda ryska kränkningar.

Även USA:s president Donald Trump har sagt att Natoländer bör skjuta ned ryska plan som kränker deras luftrum.

– Det är piloten i det aktuella planet som måste ta det beslutet, säger ÖB Michael Claesson i SVT:s Agenda.

– Om man inte lyder åtbörder är en sista utväg att kunna använda vapenmakt för att i första hand markera och i andra hand gå till verkanseld. Skjuta ned med andra ord, fortsätter han.

Det är dock upp till piloten i det aktuella planet att fatta beslutet, enligt ÖB.

– Min bedömning är att våra piloter har både träning och erfarenhet för att avgöra precis den typen av situationer, säger han.

Claesson ser samtidigt inte ett storkrig som sannolikt i nuläget.

– Jag tror inte Ryssland vill gå i krig med Nato. Jag tror man vill splittra Nato politiskt och visa på våra svagheter, exploatera dem och skapa rädsla hos våra befolkningar, säger han i Agenda.