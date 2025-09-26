Överåklagare fastslår: Hängda dockorna inte hets

Fredagen den 18 juli sattes en installation upp med en banderoll med texten ”Ett folkmord är ett folkmord är ett folkmord”. Under banderollen hängde två dockor i snaror.

Bilder spreds på Instagram, bland annat av ett konto som tros tillhöra upphovspersonen och av en lokal propalestinsk förening.

Händelsen väckte stor uppståndelse inom den svenska Israelmiljön, där många toppolitiker på den borgerliga sidan ingår. Vice statsminister Ebba Busch (KD) och Europaparlamentarikern Alice Teodorescu (KD) krävde att den nya hets mot folkgrupp-lagen, som riksdagspartierna inklusive SD utvidgade för drygt ett år sedan, skulle sättas mot de ansvariga.

Åklagare lade den 29 juli ned två förundersökningar om hets mot folkgrupp. Efter en begäran om överprövning från Judiska Centralrådet har besluten nu fastställts av överåklagaren.

– Jag har gjort bedömningen att installationen och bilderna inte inneburit en uppmaning till våld och inte förmedlat något hot. När det gäller frågan om installationen eller bilderna gett uttryck för missaktning har jag i enlighet med Högsta domstolens uttalanden utgått från helhetsbilden av det budskap som installationen och publiceringen förmedlat. I bedömningen har banderollen med texten ”ett folkmord är ett folkmord är ett folkmord” haft särskild betydelse. Sammanfattningsvis anser jag inte att installationen eller bilderna ger uttryck för missaktning, säger överåklagare Mikael Björk i ett uttalande.

I beslutet skriver åklagaren att inte heller politikernas nya förbud mot "förnekande, ursäktande eller uppenbart förringande av Förintelsen" är tillämpligt:

”Enligt min bedömning innehåller installationen eller bilderna inget förnekande, ursäktande eller uppenbart förringande av Förintelsen eftersom installationen – främst genom banderollens budskap om att 'ett folkmord är ett folkmord är ett folkmord' – inte graderar Förintelsen i förhållande till andra folkmord.”

Ingen person har delgetts misstanke om brott.