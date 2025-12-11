© Polisen
Två tonåringar i Osby dömdes i somras för att ha mördat en 56-årig man i hans hem i Skurup.

Polisen: 20 barnsoldater stoppade – bara i november i region Syd

Publicerad 11 december 2025 kl 09.24

Inrikes. Polisen i region Syd har bara under november kunnat förhindra ett 20-tal grova våldsdåd av unga mellan 13–17 år.

Polisen ser en trend där fler anhöriga hör av sig för att de är oroliga för sina barn.

– Tipsen gör skillnad och vi kan agera snabbt när vi får information. På så sätt kan vi skydda människor och egendom från att skadas och förhindra att barn begår grova våldsdåd som de ska leva med resten av livet, säger Mats Karlsson, operativt ansvarig chef för polisregion Syds regionala driftcenter, RDC.

Det kallas för ”crime as a service” när kriminella personer får barn och unga att ta på sig att utföra grova våldsdåd som sprängningar och mord i löfte om pengar och status, eller för att de är rädda att de själva och familjen ska bli utsatta för hot och brott.

Rekryteringen sker både fysiskt och på digitala plattformar som spel och sociala medier. Många gånger går det enligt polisen väldigt fort från att första kontakten tas till själva utförandet av det grova våldet.

Kriminella gäng letar efter barn och unga som de kan utnyttja för att begå grova brott som sprängningar eller mord. Det finns en bild av att det framförallt är barn och unga från SiS och HVB-hem som utför grova våldsdåd, men många unga utförare under 18 år bor hemma. Det är heller inte alltid de är kända av socialtjänst och andra myndigheter.

– Just nu har andelen barn som bor hemma när de utför våldsdåd på uppdrag av kriminella ökat, men det kan ändras fort. Vi följer utvecklingen noga, och för att lyckas måste vi vara väldigt flexibla och anpassningsbara, säger Mats Karlsson.

Nyheter från förstasidan

