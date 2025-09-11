© FOXNEWS
 

Polisen har "bra bilder" på skytten – mordvapnet hittat

Publicerad 11 september 2025 kl 15.27

Utrikes. Myndigheterna har fingeravtryck, mordvapen och tydliga bilder på skytten som mördade Charlie Kirk.

Dela artikeln

Den ansvarige FBI-agenten Robert Bohls uppgav vid en presskonferens vid 15.20-tiden svensk tid att myndigheten uppger sig ha goda chanser att hitta den skyldige.

Utahs säkerhetskommissionär Beau Mason uppgav att myndigheterna funnit mordvapnet som ska vara ett höghastighetsvapen med lång räckvidd, samt att det finns goda bilder av skytten och hur han ser ut.

– Vi försöker nu att identifiera den här individen med hjälp av den teknik vi har. Om vi misslyckas med det så kommer vi att släppa bildmaterialet och ta hjälp av medierna och allmänheten, säger Beau Mason.

Skytten ska ha "smält in" bland college-studenterna efter dådet, tagit sin tillflykt till en skogsdunge och lämnat vapnet där. Han uppges vara i ungefär samma ålder som studenterna på området, enligt myndigheterna.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ingen misstänkt i förvar efter skjutningen mot Charlie Kirk

Mördaren fortfarande på fri fot. Inga ytterligare detaljer om gärningsmannen eller motivet har offentliggjorts.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.