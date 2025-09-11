Polisen har "bra bilder" på skytten – mordvapnet hittat

Den ansvarige FBI-agenten Robert Bohls uppgav vid en presskonferens vid 15.20-tiden svensk tid att myndigheten uppger sig ha goda chanser att hitta den skyldige.

Utahs säkerhetskommissionär Beau Mason uppgav att myndigheterna funnit mordvapnet som ska vara ett höghastighetsvapen med lång räckvidd, samt att det finns goda bilder av skytten och hur han ser ut.

– Vi försöker nu att identifiera den här individen med hjälp av den teknik vi har. Om vi misslyckas med det så kommer vi att släppa bildmaterialet och ta hjälp av medierna och allmänheten, säger Beau Mason.

Skytten ska ha "smält in" bland college-studenterna efter dådet, tagit sin tillflykt till en skogsdunge och lämnat vapnet där. Han uppges vara i ungefär samma ålder som studenterna på området, enligt myndigheterna.