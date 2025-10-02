Polisen hittade 50 handgranater i Malmö

Publicerad 2 oktober 2025 kl 18.06

Inrikes. Polisen gjorde under onsdagskvällen ett rekordtillslag: 50 handgranater påträffades i två parkerade bilar i Malmö och Arlöv.

Dela artikeln

– Med den här insatsen har vi potentiellt förhindrat 50 våldsdåd i Sverige. Många av dessa brott utförs av barn som riskerar att allvarligt skada sig själva och andra när de hanterar dessa potenta handgranater. Vi är mycket nöjda med tillslaget som är resultatet av att polisen ligger tätt på de grovt kriminella, säger Rasem Chebil, operativ chef på grova brott i Malmö.

Handgranaterna påträffades i parkerade bilar på två olika adresser i Malmö och Arlöv. Områdena runtomkring spärrades av och nationella bombskyddet tillkallades för att säkra handgranaterna.

Polisen ser ett samband mellan de båda fynden, som är ett av de största beslagen som gjorts i Sverige. Totalt har polisen i Malmö beslagtagit 73 handgranater i Malmö sedan april 2025.

– Vi prioriterar arbetet med att få bort handgranaterna från gatan, men vi måste också ta införseln i landet på stort allvar. Där har vi ett pågående samarbete med Tullverket, säger Rasem Chebil.

Polisen har säkrat bevismaterial på platserna där handgranaterna påträffades. En anmälan om synnerligen grovt brott mot lagen om explosiva varor är upprättad, men ännu har ingen gripits i ärendet.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tillslag mot "afrikanskt kungadöme" i skogen i Skottland

"Kungadömet Kubala" avhyst – illegala invandrare gripna. Sekten ”tar tillbaka” skotsk mark som de menar stals av vita rasister för 400 år sedan.0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.