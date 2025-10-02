Polisen hittade 50 handgranater i Malmö

– Med den här insatsen har vi potentiellt förhindrat 50 våldsdåd i Sverige. Många av dessa brott utförs av barn som riskerar att allvarligt skada sig själva och andra när de hanterar dessa potenta handgranater. Vi är mycket nöjda med tillslaget som är resultatet av att polisen ligger tätt på de grovt kriminella, säger Rasem Chebil, operativ chef på grova brott i Malmö.

Handgranaterna påträffades i parkerade bilar på två olika adresser i Malmö och Arlöv. Områdena runtomkring spärrades av och nationella bombskyddet tillkallades för att säkra handgranaterna.

Polisen ser ett samband mellan de båda fynden, som är ett av de största beslagen som gjorts i Sverige. Totalt har polisen i Malmö beslagtagit 73 handgranater i Malmö sedan april 2025.

– Vi prioriterar arbetet med att få bort handgranaterna från gatan, men vi måste också ta införseln i landet på stort allvar. Där har vi ett pågående samarbete med Tullverket, säger Rasem Chebil.

Polisen har säkrat bevismaterial på platserna där handgranaterna påträffades. En anmälan om synnerligen grovt brott mot lagen om explosiva varor är upprättad, men ännu har ingen gripits i ärendet.