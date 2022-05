Poliskommissarie: Hela Sverige på väg att bli som Rinkeby

Peter Torstensson jobbade som polis i invandrargettot Rinkeby för cirka 20 år sedan.

Idag har han en känsla av att "historien upprepar sig".

"Nu jobbar jag i Dalsland och har under några år nu sett sådant jag känner igen från förr. Här finns flera fattiga kommuner som tog ett mycket stort ansvar under migrationskrisen år 2015 där antalet nyanlända i vissa fall uppgick till närmare ett tusental per kommun. Socialtjänst, skola och fritidsverksamheterna är i dag hårt ansträngda, arbetslösheten och bidragsberoendet högt", skriver Peter Torstensson.

Han fortsätter:

"Det ser mer eller mindre likadant ut i hela landet."

Trots dagliga skjutvapenmord och skottlossningar berättar högre polischefer att "vi är på rätt väg" och "vi ser förbättringar", skriver Torstensson.

"Genom detta lutar politikerna sig tillbaka när sanningen i stället är att vi i princip över hela landet är på väg in i samma problematik som i våra större städer. Nu gäller det Sveriges mindre städer, samhällen och landsbygd."

"Vi får inte fortsätta mörka. Vi som jobbar härute ser det komma", avslutar Peter Torstensson.