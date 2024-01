Polsk polis stormade presidentpalatset – grep ex-ministrar

Den dramatiska händelsen är ett led i en pågående konflikt mellan den nya liberala premiärministern Donald Tusk och den konservativa presidenten Andrzej Duda.

Polsk polis äntrade tisdagen presidentpalatset och grep inrikesministern Mariusz Kaminski och hans tidigare statssekreterare Maciej Wasik. Duon ska ha tagit sin tillflykt till president Andrzej Dudas palats.

Tidigare har premiärminister Donald Tusk anklagat presidenten för att försöka förhindra regeringens planer på att fängsla de två konservativa politikerna, som tidigare dömts för maktmissbruk men benådats av Duda.

– Herr president, detta är min uppriktiga vädjan för den polska statens bästa: ni måste sätta stopp för detta spektakel. Det kommer att leda oss in i en mycket farlig situation, sade Tusk i Warszawa.

Hundratals anhängare till det konservativa PiS-partiet samlades under kvällen utanför presidentpalatset och utanför polisstationen där de två politikerna spärrades in.

WATCH: This is Tusk's Poland. A huge police presence guards two conservative MPs who have been arrested despite being pardoned by Polish President @AndrzejDuda . The situation is complex and risks a great constitutional crisis between the president, the judiciary, and Tusk's… pic.twitter.com/JFujMHxSW2

Folkmassan skanderade "Frige de politiska fångarna" och "Skam!"

PiS talesperson Rafal Bochenek beskrev den gripna duon som "politiska fångar" i ett inlägg på sociala medier sent på tisdagen. I ett annat inlägg kallade han gripandet för "en illegal kidnappning och ett brott mot alla demokratiska regler".

Den liberala regeringen arbetar samtidigt med att montera ner polsk public service – som man menar att PiS förvandlat till en propagandamaskin under sin tid vid makten.

WATCH: “This is my parliamentary card! I have the right to control! Please let me in!”



Leader of Poland's opposition PiS party Jarosław Kaczyński attempts to legitimately enter the Warsaw police station where two conservative MPs are being held despite receiving… pic.twitter.com/J0vIGQxAW0

— Remix News & Views (@RMXnews) January 10, 2024