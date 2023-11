Presidentkandidat vill förbjuda anonymitet på sociala medier – använder själv påhittat namn

Nikki Haley har under Republikanernas primärvalskampanj i USA kanske främst gjort sig känd för att trumfa de andra kandidaterna i sitt villkorslösa stöd för Israel. Något som kan beskrivas som lite av en bedrift.

Nu har den neokonservativa profilen presenterat ett nytt krav. Nämligen att alla användare på sociala medier ska tvingas verifiera sin identitet.

Som argument för detta hänvisar hon till den "nationella säkerheten".

– När man gör så måste folk helt plötsligt stå för vad de säger. Och vi blir av med de ryska, iranska och kinesiska botarna, säger Nikki Haley i Fox News.

Utspelet angrips av andra presidentkandidater. En av dem, Vivek Ramaswamy kallar förslaget för "ett flagrant brott mot konstitutionen" som hämtats "direkt ur demokraternas spelbok", rapporterar New York Post.

