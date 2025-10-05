Qviberg: Mörka inte bidragsföretagarnas ansökningar

”Om vi vill lämna över ett bättre samhälle till nästa generation måste man börja bry sig om miljön. Men det betyder inte att vi ska ge charlataner, lurendrejare och rena bidragsentreprenörer utrymme”, skriver Qviberg i Dagens Industri.

Han menar att regeringen med sitt förslag gör det möjligt för företag att dölja uppgifter när de söker statligt stöd. Enligt Qviberg är det orimligt att låta företag hemligstämpla sina ansökningar samtidigt som skattebetalarna som ska betala för kalaset nekas insyn – offentlighetsprincipen beskrivs som en del av svensk kultur.

”Självklart måste man kunna granska de som beviljats statligt stöd och det tål att upprepas att journalistiken blir lidande om denna proposition klubbas igenom riksdagen”, skriver han.

Qviberg liknar utvecklingen vid 1930-talets Kreuger-krasch, där delar av materialet ännu är hemligstämplat.

Att hemlighålla dokument om offentliga medel, menar han, är ett hot mot både tilliten till staten och den fria pressen.

”Att mörklägga beslutsprocesser skickar ingen annan signal än att besluten inte tål att se dagens ljus”, skriver han och kallar förslaget en skandal.

Qviberg avslutar med att han hoppas att riksdagen röstar ned propositionen, även om han uttrycker tvekan inför att det ska ske.