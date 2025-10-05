Hemliga gröna bidrag
© Youtube/oEmbed Skärmdump
 

Qviberg: Mörka inte bidragsföretagarnas ansökningar

Publicerad 5 oktober 2025 kl 17.50

Ekonomi. Regeringens föreslagna sekretess för så kallade nettonollprojekt har mött hård kritik sedan lagförslaget först uppmärksammades av Fria Tider i september. Nu skriver företagsledaren Mats Qviberg att offentlighetsprincipen urholkas och att demokratin försvagas om förslaget blir verklighet.

Dela artikeln

Hemliga gröna bidrag

”Om vi vill lämna över ett bättre samhälle till nästa generation måste man börja bry sig om miljön. Men det betyder inte att vi ska ge charlataner, lurendrejare och rena bidragsentreprenörer utrymme”, skriver Qviberg i Dagens Industri.

Han menar att regeringen med sitt förslag gör det möjligt för företag att dölja uppgifter när de söker statligt stöd. Enligt Qviberg är det orimligt att låta företag hemligstämpla sina ansökningar samtidigt som skattebetalarna som ska betala för kalaset nekas insyn – offentlighetsprincipen beskrivs som en del av svensk kultur.

”Självklart måste man kunna granska de som beviljats statligt stöd och det tål att upprepas att journalistiken blir lidande om denna proposition klubbas igenom riksdagen”, skriver han.

Qviberg liknar utvecklingen vid 1930-talets Kreuger-krasch, där delar av materialet ännu är hemligstämplat.

Att hemlighålla dokument om offentliga medel, menar han, är ett hot mot både tilliten till staten och den fria pressen.

”Att mörklägga beslutsprocesser skickar ingen annan signal än att besluten inte tål att se dagens ljus”, skriver han och kallar förslaget en skandal.

Qviberg avslutar med att han hoppas att riksdagen röstar ned propositionen, även om han uttrycker tvekan inför att det ska ske.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Storfamilj fick 105.885 kronor i månaden i bidrag

Fokus sågar DN:s raseri. "De skulle bara veta" hur höga bidragen egentligen är.0 

Ekonominyheter

Bopriserna runt Stockholm har fallit 12 procent – kan sjunka i sex år till

Verkliga siffrorna bakom svenska bolåneundret.. "Att priserna alltid går upp är en sanning med modifikation."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.