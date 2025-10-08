© Skärmdump/Riks/Youtube
 

Ramadanfastande kvinna körde på svensk flicka – kastades flera meter

Publicerad 8 oktober 2025 kl 13.59

Inrikes. En ung flicka skadades svårt när hon blev påkörd av en ramadanfastande kvinna på ett övergångsställe i Staffanstorp i våras. Åklagaren väcker åtal, men endast för vållande till kroppsskada, något som familjen starkt kritiserar. Den muslimska kvinnan hade tidigare fått en körkortsvarning – även då under ramadan, rapporterar Riks.

Olyckan inträffade när flickan, tillsammans med sin pojkvän och hund, gick ut på ett övergångsställe.

En bil stannade – men från motsatt håll kom en annan bil i hög fart och träffade flickan. Hon slungades flera meter och ådrog sig flera frakturer.

– Jag minns att jag tänkte: Nu kommer jag dö, säger flickan till Riks.

– Jag landar först i ett dike, sedan på asfalten precis bredvid gräset. Jag försöker krypa undan för att inte bli påkörd igen, men min kropp gör så ont och jag bara faller ihop, fortsätter hon.

Av polisens utredning framgår att föraren varken hade ätit eller druckit under hela dagen och samtidigt arbetat ett helt arbetspass. Kvinnan hade tidigare fått en körkortsvarning – även då under ramadan.

Men trots teknisk bevisning och oberoende vittnen väcker åklagaren åtal endast för vållande till kroppsskada.

– Jag började nästan gråta när jag fick höra det. Jag var så förvånad. Hon har gett mig skador som jag inte vet om de kommer hålla resten av livet, säger flickan.

På Riks fråga varför bara en av flickans frakturer tagits med i åtalet svarar åklagaren:

– Jag har utformat åtalet på det sättet som jag tyckte var lämpligt och tillräckligt i det här fallet.

Flickans mamma är starkt kritisk och beskriver händelseförloppet:

– Hon körde om en bil som stannat vid övergångsstället, hade 30 meters bromssträcka och fällde två metallstolpar i refugen. Ändå lägger åklagaren ner åtalen om vårdslöshet i trafik och framkallande av fara, säger mamman till Riks.

– Givetvis har vi religionsfrihet i Sverige och man har lov att fasta, men man kanske inte ska sätta sig bakom ratten om man inte är en väldigt van och säker bilförare i synnerhet om man har fått en varningsklocka tidigare, fortsätter mamman.

Familjens begäran om omprövning avslogs utan ny motivering. Överåklagaren har landat i samma bedömning som åklagaren.

Flickan säger att hon fortfarande har ont och kämpar i vardagen.

