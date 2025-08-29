© Regeringskansliet
Regeringen: "Ett måste" med språkkrav på äldreboenden

Publicerad 29 augusti 2025 kl 11.55

Inrikes. Bristande språkkunskaper i äldreomsorgen har på senare tid fått uppmärksamhet i media. Regeringen vill nu införa språkkrav för personal på äldreboenden, rapporterar Ekot.

– Exakt hur det kommer se ut det är vi inte färdiga med men det handlar helt enkelt om att man genomgår en form av språktest och att man då behöver nå upp till en viss nivå för att faktiskt klara sig, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) till i P1 Morgon.

Hon fortsätter:

– Perfekt svenska är överreklamerat, men begriplig svenska är ju definitivt ett måste.

Bakgrunden är bland annat ett fall i Västerås där en ambulanssjuksköterska slog larm vården för en en dement kvinna med misstänkt blodförgiftning försvårades eftersom ingen i personalen kunde prata svenska.

– Vi misstänkte att det fanns en sepsis, en blodförgiftning och det är ett väldigt allvarligt tillstånd där. Jag ställde frågor som ”vaknade patienten med feber? Mådde hon bra igår? Eller har hon ätit och druckit idag?” Och det kunde jag inte få svar på, säger sjuksköterskan, som vill vara anonym, till SR.

– Det är väldigt vanligt förekommande generellt på särskilda boenden. Men den här gången så kändes det väldigt speciellt eftersom de pratade modersmål med varandra för att hitta lämpliga ord på svenska.

Regeringen har tagit emot en utredning om språkkrav och ser nu över hur den kan omsättas i praktiken. Anna Tenje framhåller att det också behövs språkutbildning för de som vill arbeta inom äldreomsorgen.

– För vem vill arbeta inom äldreomsorgen när man inte kan prata med sina medarbetare? Vem vill arbeta i äldreomsorgen om man inte känner att man kan ge en trygg och säker omsorg? säger ministern i P1 Morgon.

