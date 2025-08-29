© Polisen
 

Afghan våldtog brevbärare: "Hjärnan var så kåt" – får stanna i Sverige

Publicerad 29 augusti 2025 kl 15.50

Inrikes. Mohsen Asghari, 26, döms nu till fem års fängelse för grov våldtäkt efter att under knivhot ha överfallit en 18-årig sommarjobbande brevbärare i Malmaberg i Västerås. Men han slipper utvisning eftersom har tilldelats svenskt medborgarskap.

Dela artikeln

Det var den 4 juli som Mohsen Asghari fick syn på den unga brevbäraren när hon körde sin Postnord-märkta mopedbil.

Afghanen följde efter med en vit skåpbil och konfronterade henne i en trappuppgång på Odensvigatan, beväpnad med kniv.

Kvinnan trängdes in i ett hörn och våldtogs under pågående arbetspass. Efter övergreppet larmade hon sin chef och polisen.

Måndagen den 7 juli greps Asghari utanför polisstationen i Avesta.

– Jag har våldtagit någon, uppgav han i samband med gripandet.

I förhör erkände han gärningen men bestred att den skulle rubriceras som grov.

– Hjärnan var så kåt. Jag ville bara ha samlag, konstaterade han.

– Hon är tjej och är snygg, fortsatte afghanen.

Västmanlands tingsrätt bedömer att gärningen är grov eftersom den skedde under knivhot och när kvinnan var i tjänst. Domstolen beslutar också om kvarstad för att säkra skadeståndet.

Asghari kom till Sverige 2012 som ensamkommande, folkbokfördes året därpå och beviljades svenskt medborgarskap 2016. Det innebär att han med nuvarande lagstiftning inte kan utvisas.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

El-Haj vill översvämma Sverige med invandrare: "Vi kunde ha varit 26 miljoner"

Uteslutna S-politikerns plan. ”Vi behöver mer invandring – inte mindre.”0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.