Afghan våldtog brevbärare: "Hjärnan var så kåt" – får stanna i Sverige

Det var den 4 juli som Mohsen Asghari fick syn på den unga brevbäraren när hon körde sin Postnord-märkta mopedbil.

Afghanen följde efter med en vit skåpbil och konfronterade henne i en trappuppgång på Odensvigatan, beväpnad med kniv.

Kvinnan trängdes in i ett hörn och våldtogs under pågående arbetspass. Efter övergreppet larmade hon sin chef och polisen.

Måndagen den 7 juli greps Asghari utanför polisstationen i Avesta.

– Jag har våldtagit någon, uppgav han i samband med gripandet.

I förhör erkände han gärningen men bestred att den skulle rubriceras som grov.

– Hjärnan var så kåt. Jag ville bara ha samlag, konstaterade han.

– Hon är tjej och är snygg, fortsatte afghanen.

Västmanlands tingsrätt bedömer att gärningen är grov eftersom den skedde under knivhot och när kvinnan var i tjänst. Domstolen beslutar också om kvarstad för att säkra skadeståndet.

Asghari kom till Sverige 2012 som ensamkommande, folkbokfördes året därpå och beviljades svenskt medborgarskap 2016. Det innebär att han med nuvarande lagstiftning inte kan utvisas.