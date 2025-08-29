© ICC
Karim Khan.

Åtalade Netanyahu – nu träder kvinnorna fram

Publicerad 29 augusti 2025 kl 10.28

Utrikes. Internationella brottmålsdomstolen ICC:s chefsåklagare Karim Khan utfärdade en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Nu har ytterligare en kvinna "trätt fram" och anklagat honom för sexuella trakasserier.

Den nya kvinnan påstår för brittiska The Guardian att hon utsattes för ett ”ständigt bombardemang” av oönskade sexuella inviter när hon arbetade för Khan som praktikant i Haag 2009.

– Han borde inte ha gjort det. Han var min arbetsgivare, säger kvinnan, som vill vara anonym.

Khan, som nekar till allt och kallar anklagelserna ”helt osanna”, har sedan tidigare tillfälligt tagit en paus i sitt uppdrag i väntan på en pågående FN-utredning. Hans advokater säger att han ”kategoriskt förnekar” att han någonsin trakasserat någon eller missbrukat sin ställning.

De första anklagelserna mot Khan kom från en kvinnlig jurist i 30-årsåldern i fjol, i samband med att han utfärdade arresteringsordrar mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och andra som anklagas för krigsbrott i Gaza. Denna kvinna anklagar honom för påträngande beteende under arbetsresor och i sin bostad.

Khans försvarare hävdar att anklagelserna är en del av en ”orkestrerad kampanj” för att smutskasta honom, skriver The Guardian.

"Det är helt osant att han gjort sig skyldig till någon form av sexuellt övergrepp", uppger advokaterna.

FN:s internutredare har intervjuat flera personer och samlat in material från den nya kvinnan. När utredningen är klar ska en expertpanel lämna rekommendationer till domstolens medlemsländer, och om han bedöms ha gjort sig skyldig till "allvarliga tjänstefel" kan medlemsstaterna i en sluten omröstning rösta om att avsätta honom.

