"Drönardödaren" Nimbrix.

Saab lanserar missil mot drönare

Publicerad 28 augusti 2025 kl 20.47

Inrikes. Familjen Wallenbergs vapenproducent Saab har tagit fram en ny missil för att möta hotet från drönare och drönarsvärmar. Vapnet, som fått namnet Nimbrix, är tänkt att komplettera befintliga luftvärnssystem och väntas kunna levereras under 2026.

Nimbrix är en så kallad ”fire and forget”-robot – vilket innebär att den flyger autonomt till sitt mål efter avfyrning med hjälp av en målsökare. Den ska kunna bekämpa mindre drönare på 2–5 kilometers avstånd.

– Vi har goda förhoppningar, säger Mats-Olof Rydberg, chef för Saabs produktenhet Ground Based Air Defence, till Dagens Industri om kundintresset.

Utvecklingen av Nimbrix inleddes enligt Saab under 2024 med målet att utveckla en kostnadseffektiv robot med verkansdel och en låg signatur. Verkansdelen kan agera mot en drönare eller mot drönarsvärmar genom att brisera i luften.

Utvecklingen har drivits av erfarenheter från kriget i Ukraina, där billiga drönare använts i stor skala mot västerländska system värda miljoner.

Saab uppger att kostnaden blir ”signifikant lägre” än för den mer avancerade roboten RBS 70, som bland annat används mot helikoptrar och kryssningsmissiler.

– RBS 70 har använts framgångsrikt mot mindre drönare men i längden behövs också kompletterande lösningar, säger Rydberg till DI.

En möjlig marknad är de länder som redan köpt Saabs mobila luftvärnssystem MSHORAD, där Nimbrix ska ingå tillsammans med radarsystemet Giraffe 1X, ledningssystem och olika vapentyper. Sverige, Tjeckien och Litauen hör till de nuvarande köparna.

Saabs utrustning – dock inte Nimbrix – testades nyligen under Natoövningen Baltic Trust i Lettland, där svenska förband tränade drönarförmåga i Ukraina-liknande miljöer.

