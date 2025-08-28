Antalet fångar har nära fördubblats på tio år

Enligt ny statistik från Brå var 8.206 personer intagna i anstalt i oktober 2024, varav 593 kvinnor och 7.613 män.

Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma tid året innan och hela 91 procent sedan 2015.

Antalet nyintagna har också skjutit i höjden. Under 2024 påbörjade 11.812 personer en fängelseverkställighet, den högsta siffran sedan 1996. Jämfört med 2023 är det en ökning med 11 procent.

– Ökningen av antalet intagna på anstalt sedan 2017 förklaras främst av de straffskärpningar av grova brott som har skett de senaste åren, säger Charlotta Lindström, statistiker vid Brå.

Brå konstaterar också att medelbeläggningen på anstalterna under 2024 låg på 6.570 personer, vilket är 929 fler än året innan. För män var snittet 6.144 och för kvinnor 426.