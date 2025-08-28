© Kriminalvården
 

Antalet fångar har nära fördubblats på tio år

Publicerad 28 augusti 2025 kl 13.44

Inrikes. Antalet intagna på svenska anstalter har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Den 1 oktober 2024 satt nästan dubbelt så många i fängelse som för tio år sedan. Beläggningsgraden var 131 procent, vilket innebär att anstalterna är kraftigt överfulla.

Dela artikeln

Enligt ny statistik från Brå var 8.206 personer intagna i anstalt i oktober 2024, varav 593 kvinnor och 7.613 män.

Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma tid året innan och hela 91 procent sedan 2015.

Antalet nyintagna har också skjutit i höjden. Under 2024 påbörjade 11.812 personer en fängelseverkställighet, den högsta siffran sedan 1996. Jämfört med 2023 är det en ökning med 11 procent.

– Ökningen av antalet intagna på anstalt sedan 2017 förklaras främst av de straffskärpningar av grova brott som har skett de senaste åren, säger Charlotta Lindström, statistiker vid Brå.

Brå konstaterar också att medelbeläggningen på anstalterna under 2024 låg på 6.570 personer, vilket är 929 fler än året innan. För män var snittet 6.144 och för kvinnor 426.

Södertörnsdocent talar om att riva svenska stormaktssymboler: "Spränga Vasaskeppet"

Tror på rivning av svenska stormaktssymboler. "Hade ju del i den här slavhandeln"0 Plus

Carola: Svenskarna måste "vakna"

Artisten "förtvivlad" över mångkulturella utvecklingen. Att vi har gränser och nationer har en orsak, enligt stjärnan.0 Plus

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Transvestit bakom ännu en skolmassaker i USA

Sköt ihjäl elever under katolska skolans mässa. Nu lovar borgmästaren krafttag – mot transfobi.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.