El-Haj vill översvämma Sverige med invandrare: "Vi kunde ha varit 26 miljoner"

Jamal El-Haj går i debattartikeln till angrepp mot både regeringen och Socialdemokraterna.

Han slår fast att den moderatledda regeringen har ”vandrat långt från Fredrik Reinfeldts tal om ’öppna hjärtan’” och att S ”i rädslan för att tappa stöd i opinionen” anpassat sin retorik.

”Vi behöver mer invandring – inte mindre”, skriver El-Haj.

Som skäl pekar den 65-åriga invandrarpolitikern på personalbrist i vård, skola, transport, bygg och industri och hänvisar till SCB:s låga födelsetal. Han avfärdar bilden av att arbetskraftsinvandring handlar om dumpade löner:

”Detta handlar inte om att ’importera billig arbetskraft’ – det handlar om att över huvud taget kunna bemanna våra sjukhus, köra våra bussar och bygga våra bostäder.”

El-Haj jämför med Kanada och Australien och menar att en aktiv invandringslinje hade gett ett betydligt större Sverige:

”Om vi hade följt deras utveckling hade vi i dag varit mellan 20 och 26 miljoner människor – med ett starkare skatteunderlag och fler i arbete”, skriver han.

Jamal El-Haj satt i riksdagen för Socialdemokraterna 2016–2024 men uteslöts efter att bland annat ha deltagit på en Hamas-kopplad konferens i Malmö. Han är i dag vilde och har meddelat planer på att starta "Enighetspartiet".