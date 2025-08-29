© Agj1998/FT BILD/ARKIV
 

El-Haj vill översvämma Sverige med invandrare: "Vi kunde ha varit 26 miljoner"

Publicerad 29 augusti 2025 kl 13.44

Inrikes. Den uteslutne S-riksdagsledamoten Jamal El-Haj vill se en kraftig ökning av invandringen för att ”rädda välfärden”. I en debattartikel i Göteborgs-Posten konstaterar han att vi kunde ha varit 20–26 miljoner invånare i Sverige om vi varit bättre på tredje världen-invandringen.

Jamal El-Haj går i debattartikeln till angrepp mot både regeringen och Socialdemokraterna.

Han slår fast att den moderatledda regeringen har ”vandrat långt från Fredrik Reinfeldts tal om ’öppna hjärtan’” och att S ”i rädslan för att tappa stöd i opinionen” anpassat sin retorik.

”Vi behöver mer invandring – inte mindre”, skriver El-Haj.

Som skäl pekar den 65-åriga invandrarpolitikern på personalbrist i vård, skola, transport, bygg och industri och hänvisar till SCB:s låga födelsetal. Han avfärdar bilden av att arbetskraftsinvandring handlar om dumpade löner:

”Detta handlar inte om att ’importera billig arbetskraft’ – det handlar om att över huvud taget kunna bemanna våra sjukhus, köra våra bussar och bygga våra bostäder.”

El-Haj jämför med Kanada och Australien och menar att en aktiv invandringslinje hade gett ett betydligt större Sverige:

”Om vi hade följt deras utveckling hade vi i dag varit mellan 20 och 26 miljoner människor – med ett starkare skatteunderlag och fler i arbete”, skriver han.

Jamal El-Haj satt i riksdagen för Socialdemokraterna 2016–2024 men uteslöts efter att bland annat ha deltagit på en Hamas-kopplad konferens i Malmö. Han är i dag vilde och har meddelat planer på att starta "Enighetspartiet".

