TV4 lämnar marknätet – blir betal-tv

Publicerad 29 augusti 2025 kl 07.31

Media. Vid årsskiftet slutar TV4 sända i marknätet. Därmed försvinner kanalen som gratiskanal för de hushåll som i dag ser den via vanlig antenn.

Kanalen ska i stället satsa på sin strömningstjänst TV4 Play, där program och nyhetssändningar kan ses kostnadsfritt med reklam.

Däremot krävs betalabonnemang för att titta på den linjära kanalen via tjänsten.

– Vi är på en transformationsresa där vi bygger framtidens TV4 och samlar Sverige på TV4 Play i större utsträckning och i mindre grad på våra linjära kanaler, säger TV4:s vd Mathias Berg till TV4 Nyheterna.

Han betonar att ”väldigt väldigt få” hushåll tar emot TV4 via marknätet i dag.

– De kommer antingen behöva hitta en annan distribution av kanalen, eller som allt fler gör, ta till sig TV4 på TV4 Play, säger han.

För hushåll som ser TV4 via andra betal-distributionsformer som kabel-tv, satellit eller stadsnät förändras ingenting.

– Det är också givetvis en ekonomisk bedömning där kostnaderna vi har idag är för höga för att det ska vara ett bra ekonomiskt beslut att fortsätta distribuera, säger Mathias Berg.

