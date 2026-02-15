© Domstolsverket
 

SD nominerar Dumpen till kommunalt pris

Publicerad 15 februari 2026 kl 16.20

Inrikes. Den tidigare höjdhopparen Patrik Sjöberg har nominerats till Göteborgs Stads förtjänsttecken för sitt arbete med sajten Dumpen, som avslöjar vad pedofiler gör på nätet. Bakom nomineringen står SD:s gruppledare i Göteborg, Jörgen Fogelklou, vars aktiviteter på nätet också blev avslöjade för några år sedan.

Dela artikeln

Organisationen Dumpen har under flera år väckt stark debatt kring sina arbetsmetoder. Samtidigt har den fått stöd för sitt arbete med att uppmärksamma sexualbrott mot barn.

Det är Jörgen Fogelklou (SD) som har nominerat Patrik Sjöberg till stadens högsta hedersbetygelse.

– Vi måste sätta förövare, sådana som vill göra barn illa, bakom lås och bom, gärna för en lång, lång, lång, lång, lång, lång tid, säger Jörgen Fogelklou till Riks.

Det är inte första gången som SD-höjdaren tar upp problemet med pedofiler.

”Juden är roten till allt ont....men självfallet skall vi bekämpa all form av ondska i vårt eget land, så som negern, kamelfösaren, pedofildyrkare och andra våldsmän”, slog han exempelvis fast i ett inlägg på Flashback år 2011.

En "internutredning" från SD visade dock att det inte var bevisat att Jörgen Fogelklou hade skrivit inläggen på Flashback, trots att det var uppenbart. Medierna godkände dock på det stora hela SD:s förfarande och politikern, som står mycket nära partiledaren Jimmie Åkesson, fick därför vara kvar i politiken.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Banbrytande läkemedel föryngrar människor

Forskarna själva chockade av resultatet. Åldrandet bromsades inte bara – försökspersonernas kroppar blev flera år "yngre".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Expo-funktionären får fängelse efter grova rattfyllan

Frihetsberövande påföljd för Johan Bergman. Blev en av höjdarna när Expo-toppen Alexander Bengtsson skapade Tillsammansskapet.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.