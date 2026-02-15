SD nominerar Dumpen till kommunalt pris

Organisationen Dumpen har under flera år väckt stark debatt kring sina arbetsmetoder. Samtidigt har den fått stöd för sitt arbete med att uppmärksamma sexualbrott mot barn.

Det är Jörgen Fogelklou (SD) som har nominerat Patrik Sjöberg till stadens högsta hedersbetygelse.

– Vi måste sätta förövare, sådana som vill göra barn illa, bakom lås och bom, gärna för en lång, lång, lång, lång, lång, lång tid, säger Jörgen Fogelklou till Riks.

Det är inte första gången som SD-höjdaren tar upp problemet med pedofiler.

”Juden är roten till allt ont....men självfallet skall vi bekämpa all form av ondska i vårt eget land, så som negern, kamelfösaren, pedofildyrkare och andra våldsmän”, slog han exempelvis fast i ett inlägg på Flashback år 2011.

En "internutredning" från SD visade dock att det inte var bevisat att Jörgen Fogelklou hade skrivit inläggen på Flashback, trots att det var uppenbart. Medierna godkände dock på det stora hela SD:s förfarande och politikern, som står mycket nära partiledaren Jimmie Åkesson, fick därför vara kvar i politiken.